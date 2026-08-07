Le cirque de fontaine en fontaine Aix-en-Provence

Informations pratiques

Aix-en-Provence

Le cirque de fontaine en fontaine

Samedi 19 septembre 2026 de 10h30 à 17h. Place d’Albertas, Pavillon de Vendôme, Bastide du jas de Bouffan Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:30:00

fin : 2026-09-19 17:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Le cirque de fontaine en fontaine invite à découvrir Aix autrement, au fil de ses points d’eau, de son patrimoine et d’impromptus circassiens.

Le cirque, de fontaine en fontaine invite le public à traverser Aix-en-Provence autrement au fil de ses points d’eau, de son patrimoine et des performances circassiennes qui font surgir le mouvement au cœur de la ville. Le samedi 19 septembre, trois parcours invitent le public à découvrir Aix au travers d’itinéraires artistiques.



En centre-ville, deux parcours seront proposés l’un au départ de la fontaine des Lumières et l’autre de la fontaine de la place d’Albertas. Au Pavillon de Vendôme, une performance sera présentée en échos au bassin central du jardin et à la Bastide du Jas de Bouffan, une compagnie de cirque investira le lieu pour proposer des créations in situ, en résonance avec ce lieu chargé d’histoire.

Chacune de ces propositions est un impromptu artistique qui ouvre une parenthèse visuelle et circassienne et transforme les fontaines en scènes vivantes.



→ Sam.19 septembre à 10h et 15h à la Fontaine des Lumières (derrière la cour d’appel)

→ Sam.19 septembre à 10h30 et 15h30 à la Fontaine d’Albertas

→ Sam.19 septembre à 11h et 15h30 à la Bastide du Jas de Bouffan

→ Sam.19 septembre à 11h15 et 16h15 à la Fontaine du Pavillon de Vendôme



Le CIAM, Centre International des Arts en Mouvement est un lieu culturel dédié aux arts du cirque, basé à Aix-en-Provence. Il réunit une programmation artistique, une école de cirque, des temps de pratique et de transmission, ainsi que des projets de création, avec une attention particulière portée aux formes contemporaines et aux croisements disciplinaires. À travers le cirque contemporain, discipline à la fois populaire et exigeante, plurielle et inclusive, le CIAM œuvre à créer du lien entre les publics, les artistes et le territoire.



Une programmation du CIAM Centre International des Arts en Mouvement dans le cadre des Journées Européennes du Patrimone .

Place d’Albertas, Pavillon de Vendôme, Bastide du jas de Bouffan Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

The Cirque de Fontaine en Fontaine invites you to discover Aix in a new light, through its fountains, its heritage, and impromptu circus performances.

L’événement Le cirque de fontaine en fontaine Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-08-03 par Mairie d’Aix-en-Provence