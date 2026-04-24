Le Club 33911 organise son 5e rassemblement annuel à Darwin, Darwin Éco-système, Bordeaux

Le Club 33911 organise son 5e rassemblement annuel à Darwin Dimanche 14 juin, 09h00 Darwin Éco-système Gironde

Entrée libre et sur inscription pour les emplacements de véhicules

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-14T09:00:00+02:00 – 2026-06-14T15:00:00+02:00

Fin : 2026-06-14T09:00:00+02:00 – 2026-06-14T15:00:00+02:00

Entre 120 et 150 modèles historiques sont attendus : 356, 912, 914, 911 refroidies par air, ainsi que plusieurs modèles à moteur avant (924, 944, 968, 928).

L’événement est aujourd’hui identifié comme le plus grand rassemblement de Porsche Classic de Nouvelle-Aquitaine.

Ouvert gratuitement au public de 9h à 15h, le rassemblement proposera une exposition statique dans une ambiance conviviale, avec une offre de restauration sur place et différentes animations.

Les propriétaires souhaitant exposer leur véhicule doivent préalablement réserver leur emplacement gratuit via le site dédié www.darwin.33911.fr.

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Ne manquez pas le rendez-vous incontournable des passionnés de Porsche Classic. Le Club 33911 réunira passionnés et possesseurs de Porsche Classic à Darwin pour son rassemblement annuel. collectionneur porsche

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