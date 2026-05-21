Le Club Coca-Cola s’installe Quai de la Photo, pour la Coupe du Monde 2026 Club Coca-Cola x Quai de la Photo Paris

Du 12 juin au 19 juillet 2026, Coca-Cola installera son Club Coca-Cola au Quai de la Photo, sur la Seine, dans le 13e arrondissement de Paris. Pendant toute la compétition, ce lieu hybride ouvrira à midi et prendra les couleurs de Coca-Cola à partir de 16 h. Il mêlera sport, musique et divertissement dans un même espace.

Conçu comme un véritable lieu de vie, le Club Coca-Cola pourra accueillir jusqu’à 800 personnes par jour. On y viendra pour suivre les matchs, partager l’ambiance et vivre l’énergie collective de la compétition. On pourra aussi y rester pour la musique, les expériences proposées sur place et tout ce qui se joue autour du match.

Le lieu sera rythmé par une programmation conçue pour prolonger l’événement au-delà du coup d’envoi. Entre rendez-vous festifs, moments plus calmes, rassemblements et célébrations, le club sera un espace de partage et de souvenirs.

Sur place, en plus de suivre les matchs diffusés sur des écrans géants, les visiteurs pourront profiter d’une offre de restauration et de boissons, découvrir des artistes français émergents lors de showcases, profiter de DJ sets, participer à différentes animations et repartir avec des goodies. Ils pourront aussi personnaliser sur place une canette avec leur propre photo, imprimée directement dessus, et repartir avec un souvenir à leur image.

Un dispositif immersif « Rollercoaster » permettra aux participants de jouer avec les émotions en capturant quatre expressions différentes, en clin d’œil à tout ce que l’on peut ressentir pendant un match. Ils recevront ensuite leurs photos au format numérique, pour garder un souvenir de ce moment partagé.

Le Coca-Cola Club, un lieu de vie imaginé pour réunir les supporters, leur permettre de vivre ensemble l’événement et de créer des souvenirs partagés !

Du vendredi 12 juin 2026 au dimanche 19 juillet 2026 :

gratuit sous condition Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-12T02:00:00+02:00

fin : 2026-07-20T01:59:59+02:00

Date(s) :

Club Coca-Cola x Quai de la Photo 9 port de la Gare 75013 Paris



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