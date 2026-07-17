Le club de lecture fête ses 20 ans !, Médiathèque Jean Falala, Reims

Informations pratiques

Le club de lecture fête ses 20 ans ! Samedi 3 octobre, 14h30 Médiathèque Jean Falala Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T14:30:00+02:00 – 2026-10-03T16:00:00+02:00

Fin : 2026-10-03T14:30:00+02:00 – 2026-10-03T16:00:00+02:00

Lancement de saison du club de lecture

Tu as entre 10 et 14 ans ? Rejoins le club de lecture de la médiathèque Jean Falala, qui fêtera ses 20 ans ! Viens partager tes lectures, découvrir de nouveaux livres et échanger avec d’autres passionnés.

Cette séance de présentation marquera le début de la saison. Chaque participant recevra un kit de membre pour bien démarrer l’aventure. Un moment convivial pour rencontrer le groupe, comprendre le fonctionnement du club et commencer à choisir les lectures qui vous accompagneront toute l’année.

Médiathèque Jean Falala 2 Rue des Fuseliers, 51100 Reims, France Reims 51100 Quartier Centre Ville Marne Grand Est +33326356800 https://www.bm-reims.fr [{« type »: « phone », « value »: « 0326356930 »}] Équipement central du réseau de lecture publique rémois, la médiathèque Jean Falala offre près de 160 000 documents sur tous supports (livres, disques, vidéos, jeux vidéo) en consultation et en prêt.

Elle contribue à dynamiser le secteur du parvis de la cathédrale, rénové en 2007.

Elle fait partie des douze projets nationaux retenus par le ministère de la culture et de la communication au titre du programme des bibliothèques municipales à vocation régionale (BMVR). Ligne A et B – Arrêt Opéra

Biblis en folie 2026

Bibliothèque de Reims