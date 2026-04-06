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LE CLUB INDÉ / THE YOUNG GODS – LE CLUB INDÉ / THE YOUNG GODS PREMIÈRE PARTIE 6MIC – LE CLUB Aix En Provence

LE CLUB INDÉ / THE YOUNG GODS – LE CLUB INDÉ / THE YOUNG GODS PREMIÈRE PARTIE 6MIC – LE CLUB Aix En Provence

LE CLUB INDÉ / THE YOUNG GODS – LE CLUB INDÉ / THE YOUNG GODS PREMIÈRE PARTIE 6MIC – LE CLUB Aix En Provence jeudi 17 septembre 2026.

Lieu : 6MIC - LE CLUB

Adresse : 160 RUE PASCAL DUVERGER

Ville : 13090 Aix En Provence

Département : 13

Début : 2026-09-17

Fin : 2026-09-17

Heure de début : 20:30

LE CLUB INDÉ / THE YOUNG GODS – LE CLUB INDÉ / THE YOUNG GODS PREMIÈRE PARTIE Début : 2026-09-17 à 20:30. Tarif : – euros.

Pour obtenir votre billet, le mieux est d’aller sur le site de l’organisateur ou du lieu afin d’obtenir le meilleur tarif.

6MIC – LE CLUB 160 RUE PASCAL DUVERGER 13090 Aix En Provence 13

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