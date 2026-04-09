Le Cluster Ensemble Le Point Ephémère Paris

Le Cluster ensemble présente son nouvel album Un week-end de quatre jours :

LE CLUSTER ENSEMBLE | RELEASE PARTY (concert + dj set Rita Amoureux & Velw)

Mardi 21 avril 2026 | Point Éphémère | 20h

Le Cluster Ensemble est un collectif pluridisciplinaire de jeunes artistes basé.es à Tours et Paris, réunis par Raphaël Guattari à la suite du confinement autour d’une volonté simple : célébrer la convivialité !

Autour d’une table, douze jeunes musicien.ne.s déroulent un répertoire éclectique qui s’enchaine comme la playlist d’une soirée entre ami.e.s : reggaeton, chanson autotunée, flamenco digital, guitare-voix qui vrille en techno : un concert énergique et plein de sensibilité. Treizième convive de ce banquet musical, un comédien-narrateur nous raconte sa vision de la fête idéale, mais aussi ses galères et comment les transformer en raisons de célébrer.

Cousu comme une pièce de théâtre, c’est un objet-live musical étonnant, scénographié et augmenté par la vidéo-diffusion en direct, contemporain mais tellement direct, qui se prolonge, sans transition, par un dj set.

Le nouvel album du Cluster Ensemble est composé de douze chansons originales, fruit d’une écriture collective et reflète la diversité des univers de chaque membre de l’ensemble. Les thématiques des chansons se resserrent, elles aussi sur des sujets plus personnels : le passage du temps, la disparition de l’être aimé, les souvenirs et les promesses oubliées.

Au programme :

20h – ouverture des portes

20h30 – concert Le Cluster Ensemble

22h – dj set Rita Amoureux & Velw

00h – fermeture des portes

Le Cluster Ensemble fait sa release au Point Ephémère !

Le mardi 21 avril 2026

de 20h00 à 00h00

payant

tarifs : 17€ / 20€

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-21T23:00:00+02:00

fin : 2026-04-21T03:00:00+02:00

Date(s) : 2026-04-21T20:00:00+02:00_2026-04-21T00:00:00+02:00

Le Point Ephémère 200 Quai de Valmy 75010 Paris

Métro -> 2 : Jaurès (Paris) (125m)

Bus -> 2648 : Jaurès (Paris) (125m)

Vélib -> Quai de Valmy (123.72m)

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