Le collectif Sixtion prépare l’after de la FDLM à La Machine ! La Machine du Moulin Rouge Paris lundi 22 juin 2026.

Encore une fois, on vous a entendu haut et fort la famille, c’est le tout dernier drop de notre FDLM WEEKENDER SERIES, et pour celui-ci on est avec la famille Ivoirienne LA SUNDAY ABIDJAN, chez nous, à LA MACHINE DU MOULIN ROUGE.

L’après Fête de la Musique se passe à La Machine avec le collectif Sixtion et La Sunday Abidjan !

Le dimanche 21 juin 2026

de 23h55 à 06h00

payant

De 18 à 29 euros.

Public adultes. A partir de 18 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-22T02:55:00+02:00

fin : 2026-06-22T09:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-21T23:55:00+02:00_2026-06-21T06:00:00+02:00

La Machine du Moulin Rouge 90, boulevard de Clichy 75018 Paris

https://www.lamachinedumoulinrouge.com/evenement/sixtion-fdlm-26-afterparty-pt-2-x-la-sunday-abidjan/ https://fb.me/e/5ejYjCijk https://fb.me/e/5ejYjCijk



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