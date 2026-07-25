Le Comedy Club du Festival Le Sens de l’Humour Théâtre Municipal Sens

Informations pratiques

Sens

Le Comedy Club du Festival Le Sens de l’Humour

Théâtre Municipal 21 Boulevard des Garibaldi Sens Yonne

Tarif : – – EUR

Tarif réduit

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-05-28 20:30:00

fin : 2027-05-28

Date(s) :

2027-05-28

Depuis maintenant cinq ans, le festival Le Sens de l’Humour fait rayonner la ville de Sens grâce à son Comedy Club, véritable vivier de jeunes talents de la scène comique. Ce rendez-vous devenu incontournable offre au public l’occasion de découvrir des humoristes venus d’horizons multiples, porteurs d’univers riches, singuliers et souvent surprenants.

Fort de son succès croissant, le festival s’affirme aujourd’hui comme un acteur essentiel de la vie culturelle locale. En réunissant des artistes aux styles variés, il célèbre la diversité, encourage les échanges et crée des instants de partage placés sous le signe du rire et de la convivialité.

Que vous soyez passionné de théâtre ou simplement curieux de vivre une nouvelle expérience, le Comedy Club, en partenariat avec la Ville de Sens et le Théâtre Municipal, vous promet une soirée inoubliable où l’humour est à l’honneur.

Ne manquez pas la prochaine édition venez applaudir les humoristes de demain, réservez vos places sans attendre, et laissez-vous emporter par la magie du spectacle vivant. Ensemble, célébrons l’humour, l’audace et la joie de vivre !

Durée 2H .

Théâtre Municipal 21 Boulevard des Garibaldi Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 83 81 00

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English : Le Comedy Club du Festival Le Sens de l’Humour

L’événement Le Comedy Club du Festival Le Sens de l’Humour Sens a été mis à jour le 2026-07-25 par OT Sens et Sénonais