Le Complot contre l’Amérique, La Fabrik, Bois-d’Arcy

Informations pratiques

Le Complot contre l’Amérique Dimanche 22 novembre, 17h00 La Fabrik Yvelines

Tarif plein : 13€, tarif réduit : 10€, tarif – 18 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-22T17:00:00+01:00 – 2026-11-22T18:00:00+01:00

Fin : 2026-11-22T17:00:00+01:00 – 2026-11-22T18:00:00+01:00

Dans le cadre de la Quinzaine Américaine, la Médiathèque de la Tremblaye vous propose un véritable chef d’œuvre de la littérature américaine. Lorsque le célèbre aviateur Charles Lindbergh battit le président Roosevelt aux élections présidentielles de 1940, la peur s’empara des Juifs américains. Un des coups de maître de l’écrivain Phillip Roth est de raconter cette histoire à hauteur d’enfant, un enfant âgé de 7 à 9 ans pour lequel de nombreux faits restent inévitablement incompréhensibles. Narrateur de sa propre histoire, l’auteur, fils cadet de la famille Roth, se remémore son passé à une époque où tout a basculé, où le bonheur familial dans lequel il avait grandi s’est soudain vu menacé.

La Fabrik 14 rue du Parc bois d’arcy Bois-d’Arcy 78390 Yvelines Île-de-France 0130071180 https://billetterie.boisdarcy.fr/ https://www.facebook.com/La.Grange.de.la.Tremblaye/ [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.boisdarcy.fr/spectacle?id_spectacle=3355&lng=1 »}] Rénovée en 2020 et inaugurée le 1er octobre 2021, La Fabrik est la deuxième salle de spectacles municipale, offrant 130 places assises et 300 places debout. Elle accueille une programmation annuelle de concerts de musiques actuelles et de spectacles stand up.

Ouverte aux artistes locaux et aux jeunes talents, plusieurs configurations y sont réalisables : concerts, spectacles, conférences…

Lecture théâtralisée Lecture théâtralisée Bois d’Arcy

Burton Philip Silverman