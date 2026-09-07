Le Médecin Malgré lui, Théâtre de La Grange, Bois-d’Arcy

Informations pratiques

Le Médecin Malgré lui Samedi 10 octobre, 20h30 Théâtre de La Grange Yvelines

Tarif plein : 26€, tarif réduit : 23€, tarif – 18 ans : 15€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-10T20:30:00+02:00 – 2026-10-10T22:00:00+02:00

Fin : 2026-10-10T20:30:00+02:00 – 2026-10-10T22:00:00+02:00

Après une collaboration fructueuse la saison dernière, avec les élèves de Danse du CRR de Versailles, Valérie Aubert revient en résidence au Théâtre de la Grange avec la mise en scène du Médecin malgré lui de Molière. Cette fois, ce sont les élèves de la classe Théâtre du Conservatoire qui intègreront ce projet, en partenariat avec VGP et le Théâtre Montansier de Versailles. Quoi de plus logique, puisque Molière, avant d’être l’auteur que l’on sait, fut d’abord un comédien – et un comédien de farces ! – nourri de la tradition du jeu italien et du théâtre de foire, et qui, grâce aux ressources de son corps, de sa voix, de ses mimiques, suscita le rire et sut toucher les spectateurs.

Théâtre de La Grange 11 rue du parc, 78390 Bois d’Arcy Bois-d’Arcy 78390 Yvelines Île-de-France 0130071180 https://billetterie.boisdarcy.fr/ https://www.facebook.com/La.Grange.de.la.Tremblaye/ [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.boisdarcy.fr/spectacle?id_spectacle=3338&lng=1 »}] Le Théâtre de la Grange fait parti du domaine de La Tremblaye. Vous pouvez y voir des pièces de théâtre, de la danse, des comédies musicales.

Ouverture de billetterie du lundi au mardi de 14h à 18h.

de Molière Théâtre classique Le Médecin malgré lui

Jacque Paray