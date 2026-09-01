Le concert Chopin, Schumann, Liszt La Closerie Étais-la-Sauvin
samedi 19 septembre 2026 · La Closerie · Étais-la-Sauvin
Informations pratiques
Étais-la-Sauvin
Le concert Chopin, Schumann, Liszt
La Closerie 17 route de Clamecy Étais-la-Sauvin Yonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 20:00:00
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
Le concert Chopin, Schumann, Liszt
François Cornu, pianiste, a perfectionné son art auprès de figures majeures telles que Raymond Trouard, Jean-Claude Pennetier et Akiko Ebi. Cette formation approfondie a façonné son interprétation du répertoire classique et romantique, lui permettant d’aborder les œuvres avec une sensibilité particulière.
En plus de ses prestations en récital solo, l’artiste s’illustre dans l’interprétation de concertos, avec des compositeurs comme Mozart, Chopin ou Gershwin. Il explore également la musique de chambre en participant à des duos variés, notamment avec la flûte, la clarinette, le violon et le violoncelle, démontrant ainsi l’étendue de son répertoire et de ses collaborations musicales. .
La Closerie 17 route de Clamecy Étais-la-Sauvin 89480 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 47 28 16 lacloserie1@lacloserie-spectacles.fr
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English : Le concert Chopin, Schumann, Liszt
L’événement Le concert Chopin, Schumann, Liszt Étais-la-Sauvin a été mis à jour le 2026-04-28 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !
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