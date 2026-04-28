Le spectacle Monsieur et Madame O. La Closerie Étais-la-Sauvin

Étais-la-Sauvin

Le spectacle Monsieur et Madame O.

La Closerie 17 route de Clamecy Étais-la-Sauvin Yonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-10 20:00:00

fin : 2026-10-10

Date(s) :

2026-10-10 2026-10-11

Le spectacle Monsieur et Madame O.

Violaine Clanet et Laurent Clairet forment le duo Monsieur et Madame O, tous deux sortis de l’Ecole Internationale de Mimodrame de Paris Marcel Marceau. Leur spectacle mime et geste scénique combine les codes du mime traditionnel, les dynamiques de la danse contemporaine et des arts du cirque. La presse a salué la pièce : la Tessiner Zeitung a évoqué son ingéniosité, Thierry Guérin dans La République du Centre a retenu son originalité, Caroline Fabre de Paris Boum Boum l’a qualifiée de spectacle contemporain enthousiasmant, et Myrto Reiss a noté leurs tournées en France et en Europe. .

La Closerie 17 route de Clamecy Étais-la-Sauvin 89480 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 47 28 16 lacloserie1@lacloserie-spectacles.fr

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English : Le spectacle Monsieur et Madame O.

L’événement Le spectacle Monsieur et Madame O. Étais-la-Sauvin a été mis à jour le 2026-04-28 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !