Récital de chanson française Théatre de La Closerie Étais-la-Sauvin
Récital de chanson française Théatre de La Closerie Étais-la-Sauvin samedi 26 septembre 2026.
Étais-la-Sauvin
Récital de chanson française
Théatre de La Closerie 17 Route de Clamecy Étais-la-Sauvin Yonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 20:00:00
fin : 2026-09-26
Date(s) :
2026-09-26 2026-09-27
Le spectacle de Gérard-André prend la forme d’un récital vocal accompagné d’arrangements instrumentaux. Ce programme s’inscrit dans la continuité de ses précédentes créations.
Destiné aux amateurs de poésie chantée, ce récital réunit des chansons engagées et des pièces plus contemplatives. .
Théatre de La Closerie 17 Route de Clamecy Étais-la-Sauvin 89480 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 78 10 66 76 vicart.veronique@orange.fr
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English : Récital de chanson française
L’événement Récital de chanson française Étais-la-Sauvin a été mis à jour le 2026-04-28 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !
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