Étais-la-Sauvin

Récital de chanson française

Théatre de La Closerie 17 Route de Clamecy Étais-la-Sauvin Yonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 20:00:00

fin : 2026-09-26

Date(s) :

2026-09-26 2026-09-27

Le spectacle de Gérard-André prend la forme d’un récital vocal accompagné d’arrangements instrumentaux. Ce programme s’inscrit dans la continuité de ses précédentes créations.

Destiné aux amateurs de poésie chantée, ce récital réunit des chansons engagées et des pièces plus contemplatives. .

Théatre de La Closerie 17 Route de Clamecy Étais-la-Sauvin 89480 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 78 10 66 76 vicart.veronique@orange.fr

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English : Récital de chanson française

L’événement Récital de chanson française Étais-la-Sauvin a été mis à jour le 2026-04-28 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !