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Récital de chanson française Théatre de La Closerie Étais-la-Sauvin

Récital de chanson française Théatre de La Closerie Étais-la-Sauvin samedi 26 septembre 2026.

Lieu : Théatre de La Closerie

Adresse : 17 Route de Clamecy

Ville : 89480 Étais-la-Sauvin

Département : Yonne

Début : samedi 26 septembre 2026

Fin : samedi 26 septembre 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif :

Étais-la-Sauvin

Récital de chanson française

Théatre de La Closerie 17 Route de Clamecy Étais-la-Sauvin Yonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 20:00:00
fin : 2026-09-26

Date(s) :
2026-09-26 2026-09-27

Le spectacle de Gérard-André prend la forme d’un récital vocal accompagné d’arrangements instrumentaux. Ce programme s’inscrit dans la continuité de ses précédentes créations.
Destiné aux amateurs de poésie chantée, ce récital réunit des chansons engagées et des pièces plus contemplatives.   .

Théatre de La Closerie 17 Route de Clamecy Étais-la-Sauvin 89480 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 78 10 66 76  vicart.veronique@orange.fr

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English : Récital de chanson française

L’événement Récital de chanson française Étais-la-Sauvin a été mis à jour le 2026-04-28 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !

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