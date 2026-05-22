Le conservatoire fait ses journées portes-ouvertes ! Ateliers des Arts Le Puy-en-Velay
Le conservatoire fait ses journées portes-ouvertes ! Ateliers des Arts Le Puy-en-Velay mardi 2 juin 2026.
Le Puy-en-Velay
Le conservatoire fait ses journées portes-ouvertes !
Ateliers des Arts 32 Rue 86E Régiment d’Infanterie Le Puy-en-Velay Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-02
fin : 2026-06-04
Date(s) :
2026-06-02
Vous avez toujours rêvé de pratiquer une activité artistique, de vous exprimer, de se faire plaisir… Venez visiter le conservatoire, lors de ses journées portes ouvertes pour vous faire une idée et découvrez la richesse de l’offre du conservatoire.
.
Ateliers des Arts 32 Rue 86E Régiment d’Infanterie Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 04 37 35 ateliersdesarts@lepuyenvelay.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Have you always dreamed of practicing an artistic activity, expressing yourself and enjoying yourself? Come and visit the conservatory during our open days to get an idea of what we have to offer, and discover the richness of our offerings.
L’événement Le conservatoire fait ses journées portes-ouvertes ! Le Puy-en-Velay a été mis à jour le 2026-05-22 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay
À voir aussi à Le Puy-en-Velay (Haute-Loire)
- Saison culturelle Viktor Vincent, Fantastik Théâtre Le Puy-en-Velay 28 mai 2026
- Concert Maka Sextet musiques et danses trad et du monde Auditorium des Ateliers des Arts Le Puy-en-Velay 30 mai 2026
- La Rue est à Vous, Jardin Henri Vinay, Le Puy-en-Velay 31 mai 2026
- La rue est à vous ! #2 par la Puycyclette Le Puy-en-Velay 31 mai 2026
- Ateliers des Arts Reflet Percussions Ateliers des Arts Le Puy-en-Velay 1 juin 2026