Le Conte d’hiver, Théâtre du Chène Noir, Avignon

Informations pratiques

Le Conte d’hiver 4 – 25 juillet Théâtre du Chène Noir Vaucluse

Tarif plein 26 Tarif réduit 18

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-04T12:30:00+02:00 – 2026-07-04T14:20:00+02:00

Fin : 2026-07-25T12:30:00+02:00 – 2026-07-25T14:20:00+02:00

Chef d’œuvre captivant, Le Conte d’hiver juxtapose et entremêle de façon prodigieuse la tragédie la plus sombre et la comédie joyeuse.

Le roi Léonte, après avoir remarqué des signes d’affection entre sa femme et son meilleur ami, soupçonne ce dernier d’être le père de son deuxième enfant. Sa jalousie change sa perception du monde, provoque une descente aux enfers pour tout le royaume. Heureusement, le théâtre étant le lieu de tous les possibles, la tragédie va se muer en une délirante comédie.

Une mise en scène majestueuse, servie par une troupe d’acteurs, chanteurs, musiciens exceptionnels de générosité et de talent, s’empare de cette œuvre fascinante. Tourbillon romanesque où l’émotion tragique est aussi intense que le rire est joyeux, la musique y est fête, mais aussi mystère et magie.

Théâtre du Chène Noir 8 rue Sainte Catherine, 84000, Avignon Avignon 84000 Quartier Centre Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://www.vostickets.fr/Billet/FR/representation-LE_CHENE_NOIR-33540-0.wb?REFID=WXY9AAAAAAAAAAAAOAA »}]

Compagnie Sandrine Anglade Théâtre Musique

Nadège Le Lezec