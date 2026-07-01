LE CONTE JAMAIS CONTE, La Ferme de Bel Ebat, Guyancourt

Informations pratiques

LE CONTE JAMAIS CONTE Vendredi 19 mars 2027, 20h30 La Ferme de Bel Ebat Yvelines

7.5€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-03-19T20:30:00+01:00 – 2027-03-19T21:30:00+01:00

Fin : 2027-03-19T20:30:00+01:00 – 2027-03-19T21:30:00+01:00

« Mesdames, messieurs, enfants rêveurs et inventeurs d’histoires… Aujourd’hui, vous allez entendre un conte très particulier.

Un conte que personne n’a jamais raconté, qui n’existe pas encore… Le conte jamais conté. Et si l’histoire qui n’existait pas encore, pour la raconter, il fallait l’inventer avec les enfants ?

Sur scène apparaît un personnage magique accompagné de son fidèle perroquet Coco, oiseau bavard et malicieux. Ensemble, ils font apparaître Charlie Perrault, la fille imaginaire de Charles Perrault. Tout le monde connaît les contes de Perrault, mais personne ne connaît l’histoire de Charlie. Elle décide alors, avec l’aide des enfants, d’écrire son propre conte.

Une célébration du moment fragile où l’histoire commence, et où le champ des possibles et de l’imaginaire semble infini !

La Ferme de Bel Ebat 1 Pl. de Bel Ébat 78280 Guyancourt Guyancourt 78280 Yvelines Île-de-France 01 30 48 33 44 https://www.scenes2guyancourt.fr/ https://www.facebook.com/theatre.deguyancourt;https://www.instagram.com/ferme_de_bel_ebat/ [{« type »: « link », « value »: « https://indiv.themisweb.fr/0441/fChoixSeance.aspx?idstructure=0441&EventId=4082 »}] Théâtre de Guyancourt Guichet de la billetterie ouvert, hors vacances scolaires, du mardi au vendredi de 14h à 18h et les mercredis de 10h à 12h et de 14h à 18h ou 1h avant chaque représentation.

« Mesdames, messieurs, enfants rêveurs et inventeurs d’histoires… Aujourd’hui, vous allez entendre un conte très particulier.

Crédit photo Les Âmes Nocturnes