Le convoi – Beata Umubyeyi Mairesse et Fanny de Chaillé Théâtre de la Bastille PARIS

Le 18 juin 1994, quelques semaines avant la fin du génocide contre les Tutsis du Rwanda, Beata Umubyeyi Mairesse a eu la vie sauve grâce à un convoi humanitaire.

Longtemps après les faits, installée en France, elle contacte l’équipe de la BBC qui avait filmé son sauvetage. Elle cherche à retrouver une trace de ce moment inédit.

Commence alors une enquête acharnée pour recomposer les événements auprès des témoins dispersés de par le monde : les autres enfants rescapés, les humanitaires et les journalistes. Le récit qui relate cette quête de quinze ans a été publié en janvier 2024 et a rencontré un grand succès critique.

Aujourd’hui, c’est sur scène qu’elle donne à entendre et à voir cette histoire et les témoignages retrouvés durant et après l’écriture du livre.

Beata Umubyeyi Mairesse, rescapée à l’adolescence du génocide contre les Tutsis au Rwanda, livre un questionnement précieux sur la responsabilité de la mémoire et la place cruciale que doit y tenir la parole des survivants.

Du mercredi 25 novembre 2026 au samedi 28 novembre 2026 :

samedi

de 18h00 à 19h15

mercredi, jeudi, vendredi

de 19h00 à 20h15

payant Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-11-25T20:00:00+01:00

fin : 2026-11-28T20:15:00+01:00

Date(s) : 2026-11-25T19:00:00+02:00_2026-11-25T20:15:00+02:00;2026-11-26T19:00:00+02:00_2026-11-26T20:15:00+02:00;2026-11-27T19:00:00+02:00_2026-11-27T20:15:00+02:00;2026-11-28T18:00:00+02:00_2026-11-28T19:15:00+02:00

Théâtre de la Bastille 76 rue de la Roquette 75011 PARIS

https://www.theatre-bastille.com/saison-26-27/le-convoi accueil@theatre-bastille.com https://www.facebook.com/ThdelaBastille/ https://www.facebook.com/ThdelaBastille/



Afficher la carte du lieu Théâtre de la Bastille et trouvez le meilleur itinéraire

