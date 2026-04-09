Le Cookie Club de Pâques – Enfants Belle Aura Paris

Un atelier créatif et gourmand à partager en famille ✨

Parents et enfants sont invités à venir décorer ensemble leurs biscuits dans une ambiance douce, ludique et conviviale. Une parenthèse pour créer, s’amuser et se retrouver, loin du quotidien… et repartir avec ses propres douceurs faites maison

Au programme :

Décoration de biscuits (glaçage, toppings, couleurs)

Créativité libre, accessible à tous

Moment de complicité parent-enfant

Aucune expérience nécessaire

À partir de 3 ans (accompagné d’un parent)

15€ par enfant

Boissons en supplément

Belle Aura Café – Paris 18e

Places limitées – réservation conseillée

Inscriptions : 06 41 18 25 07 ou ateliers.belleaura@gmail.com

Un moment chaleureux, créatif et plein de douceur à partager en famille ✨

Le Cookie Club – Édition Pâques (Parent & Enfant) : un atelier créatif et gourmand où parents et enfants décorent leurs biscuits ensemble dans une ambiance chaleureuse et conviviale, pour partager un joli moment en famille et repartir avec leurs douceurs faites maison.

Le samedi 25 avril 2026

de 16h00 à 17h30

payant

15€ par enfant. Boissons en supplément

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-25T19:00:00+02:00

fin : 2026-04-25T20:30:00+02:00

Date(s) : 2026-04-25T16:00:00+02:00_2026-04-25T17:30:00+02:00

Belle Aura 10 rue Letort 75018 Paris

ateliers.belleaura@gmail.com



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