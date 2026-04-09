Le Cookie Club de Pâques – Enfants Belle Aura Paris
Le Cookie Club de Pâques – Enfants Belle Aura Paris samedi 25 avril 2026.
Un atelier créatif et gourmand à partager en famille ✨
Parents et enfants sont invités à venir décorer ensemble leurs biscuits dans une ambiance douce, ludique et conviviale. Une parenthèse pour créer, s’amuser et se retrouver, loin du quotidien… et repartir avec ses propres douceurs faites maison
Au programme :
Décoration de biscuits (glaçage, toppings, couleurs)
Créativité libre, accessible à tous
Moment de complicité parent-enfant
Aucune expérience nécessaire
À partir de 3 ans (accompagné d’un parent)
15€ par enfant
Boissons en supplément
Belle Aura Café – Paris 18e
Places limitées – réservation conseillée
Inscriptions : 06 41 18 25 07 ou ateliers.belleaura@gmail.com
Un moment chaleureux, créatif et plein de douceur à partager en famille ✨
Le Cookie Club – Édition Pâques (Parent & Enfant) : un atelier créatif et gourmand où parents et enfants décorent leurs biscuits ensemble dans une ambiance chaleureuse et conviviale, pour partager un joli moment en famille et repartir avec leurs douceurs faites maison.
Le samedi 25 avril 2026
de 16h00 à 17h30
payant
15€ par enfant. Boissons en supplément
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-25T19:00:00+02:00
fin : 2026-04-25T20:30:00+02:00
Date(s) : 2026-04-25T16:00:00+02:00_2026-04-25T17:30:00+02:00
Belle Aura 10 rue Letort 75018 Paris
ateliers.belleaura@gmail.com
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