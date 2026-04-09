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Le Cookie Club de Pâques – Enfants Belle Aura Paris

Le Cookie Club de Pâques – Enfants Belle Aura Paris

Le Cookie Club de Pâques – Enfants Belle Aura Paris samedi 25 avril 2026.

Lieu : Belle Aura

Adresse : 10 rue Letort

Ville : 75018 Paris

Département : Paris

Début : samedi 25 avril 2026

Fin : samedi 25 avril 2026

Tarif : <p>15€ par enfant. Boissons en supplément</p><p></p>

Un atelier créatif et gourmand à partager en famille ✨

Parents et enfants sont invités à venir décorer ensemble leurs biscuits dans une ambiance douce, ludique et conviviale. Une parenthèse pour créer, s’amuser et se retrouver, loin du quotidien… et repartir avec ses propres douceurs faites maison

Au programme :
Décoration de biscuits (glaçage, toppings, couleurs)
Créativité libre, accessible à tous
Moment de complicité parent-enfant

Aucune expérience nécessaire

À partir de 3 ans (accompagné d’un parent)

15€ par enfant
Boissons en supplément

Belle Aura Café – Paris 18e

Places limitées – réservation conseillée
Inscriptions : 06 41 18 25 07 ou ateliers.belleaura@gmail.com

Un moment chaleureux, créatif et plein de douceur à partager en famille ✨

Le Cookie Club – Édition Pâques (Parent & Enfant) : un atelier créatif et gourmand où parents et enfants décorent leurs biscuits ensemble dans une ambiance chaleureuse et conviviale, pour partager un joli moment en famille et repartir avec leurs douceurs faites maison.
Le samedi 25 avril 2026
de 16h00 à 17h30
payant

15€ par enfant. Boissons en supplément

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-25T19:00:00+02:00
fin : 2026-04-25T20:30:00+02:00
Date(s) : 2026-04-25T16:00:00+02:00_2026-04-25T17:30:00+02:00

Belle Aura 10 rue Letort  75018 Paris
ateliers.belleaura@gmail.com


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