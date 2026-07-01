Le Corbusier : 10 ans au patrimoine mondial, Fondation Le Corbusier – Maison La Roche, Paris

Informations pratiques

Le Corbusier : 10 ans au patrimoine mondial Samedi 19 septembre, 10h00 Fondation Le Corbusier – Maison La Roche Paris

Visite libre, 15 personnes toutes les 30 minutes, sur réservation uniquement : https://fondationlecorbusier.billetterie.museum

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Visite libre toutes les 30 minutes, sur reservation uniquement : https://fondationlecorbusier.billetterie.museum

Exposition :

La Fondation célèbre les 10 ans (2016–2026) de l’inscription au Patrimoine mondial de l’Œuvre architecturale de Le Corbusier.

L’exposition réunit les 17 sites inscrits en série, répartis dans 7 pays, afin d’en révéler à la fois l’unité et la portée universelle. Plans, maquettes, photographies et archives permettent de redécouvrir cet ensemble exceptionnel, tout en mettant en lumière la diversité des réalisations, de l’habitat aux équipements culturels, religieux et administratifs. Des films réalisés par Stefan Cornic (Beall Productions) présentent plusieurs œuvres majeures, dont la Villa Savoye et la Cité Frugès.

L’ensemble témoigne de l’invention d’un langage architectural inédit au XXe siècle et invite également à réfléchir aux enjeux de conservation et de transmission de ce patrimoine.

Maison La Roche :

Conçue et construite entre 1923 et 1925 par Le Corbusier et Pierre Jeanneret, la Maison La Roche est, dès la fin des années 20, abondamment photographiée et admirée. Elle contribuera, comme l’ensemble des villas puristes, à imposer Le Corbusier comme le maître de la modernité en architecture. Selon le souhait de son commanditaire, Raoul La Roche, la maison se divise en deux parties : la galerie qui présentait sa collection de peintures et ses appartements privés.

La Maison La Roche et la Maison Jeanneret font partie de la série de 17 sites de Le Corbusier incrits au Patrimoine mondial.

Fondation Le Corbusier – Maison La Roche 10 square du Docteur-Blanche, 75016 Paris, France Paris 75016 Quartier d’Auteuil Paris Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://fondationlecorbusier.billetterie.museum »}] [{« link »: « https://fondationlecorbusier.billetterie.museum »}] Villa construite de 1924 à 1925 par les architectes Le Corbusier et Pierre Jeanneret, son cousin et associé, pour Raoul La Roche, banquier bâlois et collectionneur d’art moderne. Située au fond de l’impasse dite square du Docteur-Blanche et contiguë à la villa d’Albert Jeanneret au numéro 8 (voir notice PA00086693, elle fait partie d’un ensemble projeté de quatre villas, insérées dans un projet de lotissement non réalisé sur toute l’impasse. La maison du banquier comprend une galerie de tableaux, sur pilotis, comportant deux niveaux desservis par une rampe courbe. La villa appartient depuis 1968 à la Fondation Le Corbusier. Les volumes et les espaces conçus par l’architecte sont conservés et ouverts à la visite.

Exposition « Le Corbusier : 10 ans au patrimoine mondial »

@FLC-ADAGP