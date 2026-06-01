Le Corps fantôme – Fashion-Z : Le vêtement patrimonial, entre enjeux privés et mission publique, Château de Fontainebleau – galerie François Ier, Fontainebleau
Le Corps fantôme – Fashion-Z : Le vêtement patrimonial, entre enjeux privés et mission publique, Château de Fontainebleau – galerie François Ier, Fontainebleau dimanche 7 juin 2026.
Le Corps fantôme – Fashion-Z : Le vêtement patrimonial, entre enjeux privés et mission publique Dimanche 7 juin, 13h00, 13h30, 14h00, 14h30 Château de Fontainebleau – galerie François Ier Seine-et-Marne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-07T13:00:00+02:00 – 2026-06-07T13:15:00+02:00
Fin : 2026-06-07T14:30:00+02:00 – 2026-06-07T14:45:00+02:00
Cette pièce est un projet pédagogique performé, elle se présente comme une coulisse méthodologique de la création. Le public verra les étudiants du DNMADE Collection (vêtements & accessoires) de l’École Duperré travailler à la chaîne d’ustensilité, du patron à la maquette d’étude, de l’atelier à la rue.
Ils s’attacheront à rejouer les gestes, les outils et les artefacts impliqués dans le processus de conception et de confection d’un vestiaire. Le rythme de production est frénétique, calqué sur celui de l’industrie marchande de la mode : le vêtement, à peine ﬁxé, est aussitôt sorti de la chaîne.
C’est un récit de ces « temps du faire » qui persistent, une histoire de résurgence de formes et de collisions stylistiques …
Une histoire de Mode, en somme.
Château de Fontainebleau – galerie François Ier place du Général de Gaulle, 77300 Fontainebleau 77300 Seine-et-Marne Île-de-France
Festival de l’histoire de l’art
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