Le Corset, Cinéma François-Truffaut, Chilly-Mazarin

Informations pratiques

Le Corset Samedi 19 septembre, 20h00 Cinéma François-Truffaut Essonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T20:00:00+02:00 – 2026-09-19T21:20:00+02:00

Fin : 2026-09-19T20:00:00+02:00 – 2026-09-19T21:20:00+02:00

Cinéma François-Truffaut 19, rue François Mouthon, Chilly-Mazarin Chilly-Mazarin 91380 Essonne Ile-de-France http://www.cinetruffaut.fr [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS0628#showmovie?id=Q0FYB »}]

Ouverture de saison – Dans une ferme au cœur de la Beauce, Christophe, 11 ans, règle ses pas sur ceux de son père. Mais à l’école, à la maison, sur le tracteur, Christophe penche… et tombe. Il es…