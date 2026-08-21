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Le Corset, Cinéma François-Truffaut, Chilly-Mazarin

samedi 19 septembre 2026 · Cinéma François-Truffaut · Chilly-Mazarin

Le Corset, Cinéma François-Truffaut, Chilly-Mazarin

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Cinéma François-Truffaut
Adresse
19, rue François Mouthon, Chilly-Mazarin
Ville
91380 Chilly-Mazarin
Département
Essonne

Le Corset Samedi 19 septembre, 20h00 Cinéma François-Truffaut Essonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T20:00:00+02:00 – 2026-09-19T21:20:00+02:00
Fin : 2026-09-19T20:00:00+02:00 – 2026-09-19T21:20:00+02:00

Cinéma François-Truffaut 19, rue François Mouthon, Chilly-Mazarin Chilly-Mazarin 91380 Essonne Ile-de-France http://www.cinetruffaut.fr [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS0628#showmovie?id=Q0FYB »}]
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