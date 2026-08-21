Main basse sur la ville, Cinéma François-Truffaut, Chilly-Mazarin
jeudi 17 septembre 2026 · Cinéma François-Truffaut · Chilly-Mazarin
Informations pratiques
Main basse sur la ville Jeudi 17 septembre, 20h30 Cinéma François-Truffaut Essonne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-17T20:30:00+02:00 – 2026-09-17T22:11:00+02:00
Fin : 2026-09-17T20:30:00+02:00 – 2026-09-17T22:11:00+02:00
Cinéma François-Truffaut 19, rue François Mouthon, Chilly-Mazarin Chilly-Mazarin 91380 Essonne Ile-de-France http://www.cinetruffaut.fr [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS0628#showmovie?id=229HZ »}]
Festival play it again – Spéculation immobilière et politique dans une ville d’Italie entraînée par l’urbanisation trop rapide d’un quartier à l’instigation d’un entrepreneur de droite. Les travaux…
À voir aussi à Chilly-Mazarin (Essonne)
- De la Comédie-Française, Cinéma François-Truffaut, Chilly-Mazarin 14 septembre 2026
- Festival Play It Again Cinéma François Truffaut Chilly-Mazarin 17 septembre 2026
- Le Corset, Cinéma François-Truffaut, Chilly-Mazarin 19 septembre 2026
- Knock, Cinéma François-Truffaut, Chilly-Mazarin 20 septembre 2026
- Les Tontons flingueurs, Cinéma François-Truffaut, Chilly-Mazarin 24 septembre 2026