Spectacle musical jeune public Soleil planète Théâtre de Lunéville Lunéville

Pour ce nouveau concert, les deux artistes ont composé des mélodies toujours aussi entêtantes, à l’aide de guitares acoustiques et électriques mêlées à des samples et des beats électro sur lesquels se sont posés des harmonies à deux voix un temps suspendu, un peu magique, à vivre comme une grande fête. Soleil Planète est un hymne à la joie. Les chansons nous invitent à emprunter des chemins où l’on peut être fous, décalés, où l’on peut chanter et danser, rire ensemble ou juste regarder et écouter pour ceux qui préfèrent. Peu importe ce que l’on choisit de faire si cela nous ressemble et nous fait du bien. Bienvenue sur une planète colorée où l’on célèbre le chant et la danse, où l’on distille du bonheur l’air de rien, et, où tout invite à se nourrir d’ondes positives ! De 18 mois jusque 6 ans.Enfants

For this new concert, the two artists have composed melodies that are as heady as ever, using acoustic and electric guitars mixed with samples and electro beats over which two-voice harmonies have been laid: a suspended, slightly magical time, to be experienced like a big party. Soleil Planète is a hymn to joy. The songs invite us to follow paths where we can be crazy, offbeat, where we can sing and dance, laugh together or just watch and listen for those who prefer. It doesn?t matter what we choose to do, as long as it suits us and feels good. Welcome to a colorful planet where singing and dancing are celebrated, where happiness is distilled at the drop of a hat, and where everything invites you to feed on positive vibes! From 18 months to 6 years.

Für dieses neue Konzert haben die beiden Künstler mit Hilfe von akustischen und elektrischen Gitarren, vermischt mit Samples und Elektrobeats, über die sich zweistimmige Harmonien gelegt haben, Melodien komponiert, die immer noch ein Ohrwurm sind: eine schwebende Zeit, ein wenig magisch, die man wie ein großes Fest erleben kann. Soleil Planète ist eine Hymne an die Freude. Die Lieder laden uns ein, Wege zu beschreiten, auf denen wir verrückt und schräg sein können, auf denen wir singen und tanzen, gemeinsam lachen oder einfach nur zuschauen und zuhören können, für diejenigen, die es vorziehen. Es ist egal, was wir tun, wenn es zu uns passt und uns gut tut. Willkommen auf einem farbenfrohen Planeten, auf dem Singen und Tanzen gefeiert werden, auf dem man ganz nebenbei Glück verbreitet und auf dem alles dazu einlädt, sich von positiven Schwingungen ernähren zu lassen! Von 18 Monaten bis 6 Jahren.

Per questo nuovo concerto, i due artisti hanno composto melodie più inebrianti che mai, utilizzando chitarre acustiche ed elettriche mescolate a campionamenti e ritmi electro su cui si posano armonie a due voci: un momento sospeso e magico da vivere come una grande festa. Soleil Planète è un inno alla gioia. Le canzoni ci invitano a percorrere sentieri in cui possiamo essere folli, anticonformisti, in cui possiamo cantare e ballare, ridere insieme o semplicemente guardare e ascoltare per chi preferisce. Non importa cosa scegliete di fare, purché vi faccia sentire voi stessi e vi faccia bene. Benvenuti in un pianeta colorato dove si canta e si balla, dove l’allegria si diffonde a vista d’occhio e dove tutto invita a nutrirsi di vibrazioni positive! Da 18 mesi a 6 anni.

Para este nuevo concierto, los dos artistas han compuesto melodías tan embriagadoras como siempre, utilizando guitarras acústicas y eléctricas mezcladas con samples y ritmos electrónicos sobre los que se establecen armonías a dos voces: un momento mágico y suspendido que se vive como una gran fiesta. Soleil Planète es un canto a la alegría. Las canciones nos invitan a recorrer caminos en los que podemos estar locos, fuera de lo común, donde podemos cantar y bailar, reír juntos o simplemente mirar y escuchar para aquellos que lo prefieran. No importa lo que elijas hacer, siempre que te sientas tú mismo y te haga bien. Bienvenido a un planeta lleno de color donde se celebra el canto y el baile, donde la felicidad se infunde a la primera de cambio y donde todo invita a alimentarse de vibraciones positivas De 18 meses a 6 años.

