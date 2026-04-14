Visite et animations au Parc des Bosquets, Château de Lunéville, Lunéville

Visite et animations au Parc des Bosquets Dimanche 7 juin, 10h00 Château de Lunéville Meurthe-et-Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Visites du parc en calèche, jeux loufoques et artistiques (Cie DUT et Collectif Métal à Chahuter), concert au kiosque (Big Band de Saint-Nicolas-de-Port), spectacle jeune public (Théâtre Burle), jeux de société en bois, atelier cyanotype,…

Tout un panel d’activités à découvrir gratuitement et en famille autour du kiosque du parc des Bosquets !

En complément, des associations du Lunévillois et du département, évoluant dans les domaines de la nature et de l’environnement, viendront présenter leurs activités.

Château de Lunéville Place de la 2eme Division de Cavalerie, 54300 Lunéville, France Lunéville 54300 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33383760475 https://chateauluneville.meurthe-et-moselle.fr D’une superficie de plus de 21 hectares, il est le poumon vert du site. Ouverts au public toute l’année, ils offrent aux promeneurs des balades dépaysantes faites de contrastes entre le jardin à la française et les Bosquets où la nature reprend ses droits. Le jardin à la française, tracé par Yves des Hours, est unique dans l’est de la France. Bien que les folies et les décors qui l’ornaient aient disparu, il a conservé du XVIIIe siècle ses bassins, proportions et perspectives. En 1789, avec la Révolution française, certaines statues, encore présentes dans les jardins, sont vendues. Au XIXe siècle, les bassins sont comblés et le terrain aplani pour permettre une circulation plus aisée lors des manifestations militaires. Après la Seconde Guerre mondiale, la municipalité entreprend la restauration des jardins. Les prisonniers allemands deviennent les jardiniers de cette restauration et lui donnent l’aspect que l’on connaît actuellement. Le Parc des Bosquets et la cour du château, sont en accès libre toute l’année (hors événements particuliers). Du 1er octobre au 30 avril : de 6h à 19h Du 1er mai au 30 septembre : de 6h à 22h

Visites du parc en calèche, jeux loufoques et artistiques (Cie DUT et Collectif Métal à Chahuter), concert au kiosque (Big Band de Saint-Nicolas-de-Port), spectacle jeune public (Théâtre Burle), jeux…

© GBerger – CD54