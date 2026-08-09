Le Courage de la nuance, seul-en-scène de Jean Birnbaum Théâtre de la Concorde Paris
samedi 10 octobre 2026 · Théâtre de la Concorde · Paris
Informations pratiques
Sale temps pour la nuance. Rude époque pour tous ceux qui chérissent le doute et la complexité. Les voilà accusés d’être des rêveurs, des tièdes, des lâches, voire des complices du pire. Or dans un moment de polarisation où le combat remplace le débat, où la mauvaise foi fait écho à la mauvaise foi, et la haine à la haine, défendre la nuance relève moins de la facilité que du courage.
Librement inspirée de l’essai Le Courage de la nuance de Jean Birnbaum, cette conférence théâtrale fait de la scène un terrain d’expérimentation pour la pensée. Entre pédagogie et humour, confrontation d’idées et dialogue avec le public, elle interroge notre capacité à habiter les contradictions plutôt qu’à les effacer.
Avec Jean Birnbaum
Mise en scène par Benjamin Guillard
Le débat démocratique ne peut exister sans zones de frottement, de doute, de complexité et de nuance. Dans ce seul en scène, Jean Birnbaum nous présente son essai politique « Le Courage de la nuance », un bref manuel de survie par temps de vitrification idéologique. Et si la nuance devenait un geste théâtral ?
Le samedi 10 octobre 2026
de 19h00 à 20h30
gratuit sous condition
8 à 15€
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-10-10T22:00:00+02:00
fin : 2026-10-10T23:30:00+02:00
Date(s) : 2026-10-10T19:00:00+02:00_2026-10-10T20:30:00+02:00
Théâtre de la Concorde 1 Avenue Gabriel 75008 Paris
Métro -> 1 : Concorde (Paris) (272m)
Bus -> 72 : Cours la Reine – Chevaux de Marly (Paris) (266m)
Vélib -> Petit Palais (242.58m)
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