Le Deep Learning pour apprendre à représenter le monde, Cité des sciences et de l’Industrie, Paris

Le Deep Learning pour apprendre à représenter le monde Mercredi 30 octobre 2019, 13h30, 14h30, 15h30, 16h30 Cité des sciences et de l’Industrie Paris

Groupes information et réservation : 01 40 05 12 12 de 9h30 à 17h30, du lundi au vendredi ou resagroupescite@universcience.fr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2019-10-30T13:30:00+01:00 – 2019-10-30T14:30:00+01:00

Fin : 2019-10-30T16:30:00+01:00 – 2019-10-30T17:30:00+01:00

Nous présenterons des cas usuels comme la reconnaissance de commandes vocales et la détection d’objets, mais aussi comment créer des images dans le style d’une toile d’un peintre connu (telle que Van Gogh ou Monet).

Cité des sciences et de l’Industrie 30 avenue Corentin Cariou, 75019 Paris Paris 75019 Quartier du Pont-de-Flandre Paris Île-de-France 0185539974 http://www.cite-sciences.fr https://www.facebook.com/Cite.des.sciences/;https://twitter.com/citedessciences La Cité des sciences et de l’industrie est un établissement public de diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle située à Paris, La Villette. La Cité propose expositions, films, conférences et animations pour les enfants et leurs familles.

science, culture scientifique et technique et industrielle, recherche, expositions, médiation, musée Paris périphérique nord, sortie Porte de la Villette. Métro ligne 7, station Porte de la Villette. Plus de renseignements : http://www.cite-sciences.fr/fr/infos-pratiques/acces/

L’intelligence artificielle avec l’utilisation des techniques d’apprentissage comme le Deep Learning va radicalement modifier le rôle des ordinateurs dans nos vies professionnelles et privées. Activités et animations