Le défi du Comte de Nevers Druyes-les-Belles-Fontaines

Informations pratiques

Druyes-les-Belles-Fontaines

Le défi du Comte de Nevers

17 Rue du Château Fort Druyes-les-Belles-Fontaines Yonne

Tarif : 3 – 3 – 6 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

La Puisaye Légendaire, votre boussole en poche !

⚒️ Devenez maître d’œuvre et bâtissez la nouvelle tour du château de Druyes !

Nous sommes en 1184. Le roi de France Philippe Auguste vient de marier son cousin Pierre II de Courtenay à Agnès de Nevers. Le jeune comte se retrouve ainsi à la tête des terres de Nevers, d’Auxerre et de Tonnerre.

️Le château de Druyes, palais princier autant que forteresse défensive, doit entrer dans une nouvelle ère !

En tant que maître d’œuvre, vous êtes chargé(e) d’une mission de la plus haute importance mener à bien la construction de la nouvelle tour du château de Druyes !

Recrutez les meilleurs artisans de Bourgogne, résolvez des énigmes de taille et de mortier, et testez votre précision et votre stratégie dans un jeu de construction médiéval !

Saurez-vous relever le défi du comte de Nevers ?

(Captation 360°, réalité augmentée, mini-jeux, audio et parcours inspiré de faits réels). Accessible en poussette. Durée 1h). Visite du site touristique payante.

Pour télécharger ce parcours, voici les différentes étapes

1. Téléchargez l’application gratuite Legendr via votre play store ou apple store.

2. Sélectionnez la ville de Druyes-les-Belles-Fontaines.

3. Téléchargez gratuitement le parcours.

4. Besoin d’aide lors de votre balade ? N’hésitez pas à activer le point d’interrogation ? en haut à droite de votre écran.

Bonne aventure ! .

17 Rue du Château Fort Druyes-les-Belles-Fontaines 89560 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 41 51 71 les-amis-du-chateau@wanadoo.fr

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English : Le défi du Comte de Nevers

L’événement Le défi du Comte de Nevers Druyes-les-Belles-Fontaines a été mis à jour le 2026-08-01 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !