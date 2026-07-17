Le dernier cèdre du Liban, Conservatoire Léo Delibes, Clichy

Informations pratiques

Le dernier cèdre du Liban Vendredi 11 décembre, 20h30 Conservatoire Léo Delibes Hauts-de-Seine

8 à 15€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-12-11T20:30:00+01:00 – 2026-12-11T22:00:00+01:00

Fin : 2026-12-11T20:30:00+01:00 – 2026-12-11T22:00:00+01:00

Eva a 17 ans. Abandonnée à la naissance, elle ignore tout de ses parents. Jusqu’au jour où un héritage inattendu vient bouleverser sa vie : un dictaphone et des dizaines de microcassettes enregistrées par sa mère, Anna Duval, reporter de guerre.

Au fil de ces archives sonores, Eva remonte le temps et reconstitue peu à peu le destin d’une femme libre, passionnée et insaisissable. De la guerre du Liban à la chute du mur de Berlin, les grands bouleversements de l’Histoire se mêlent à une quête intime où une fille tente de comprendre celle qui lui a donné la vie.

Porté par une écriture profondément cinématographique, Le Dernier Cèdre du Liban nous entraîne dans un récit haletant entre enquête, mémoire et transmission. Inspirée par le destin de ces femmes qui ont choisi de témoigner des soubresauts du monde, la pièce rend hommage à celles qui racontent l’Histoire tout en questionnant les liens qui nous construisent.

Nommé trois fois aux Molières 2026, ce spectacle trouve dans l’intimité de l’auditorium du Conservatoire Léo Delibes un écrin idéal pour déployer toute sa puissance émotionnelle.

Conservatoire Léo Delibes 59 rue Martre, 92110 Clichy Clichy 92110 Hauts-de-Seine Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.ville-clichy.fr/ »}]

Eva, 17 ans, abandonnée à la naissance, hérite des cassettes audio de sa mère, reporter de guerre disparue. À travers ces archives, elle reconstitue son histoire.

Rubens Hazon