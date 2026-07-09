Le dernier cèdre du Liban Conservatoire Léo Delibes Clichy

Informations pratiques

Eva a 17 ans. Abandonnée à la naissance, elle ignore

tout de ses parents. Jusqu’au jour où un héritage inattendu vient bouleverser

sa vie : un dictaphone et des dizaines de microcassettes enregistrées par sa

mère, Anna Duval, reporter de guerre.

Au fil de ces archives sonores, Eva remonte le temps

et reconstitue peu à peu le destin d’une femme libre, passionnée et

insaisissable. De la guerre du Liban à la chute du mur de Berlin, les grands

bouleversements de l’Histoire se mêlent à une quête intime où une fille tente

de comprendre celle qui lui a donné la vie.

Porté par une écriture profondément cinématographique,

Le Dernier Cèdre du Liban nous entraîne dans un récit haletant entre

enquête, mémoire et transmission. Inspirée par le destin de ces femmes qui ont

choisi de témoigner des soubresauts du monde, la pièce rend hommage à celles

qui racontent l’Histoire tout en questionnant les liens qui nous construisent.

Nommé trois fois aux Molières 2026, ce spectacle

trouve dans l’intimité de l’auditorium du Conservatoire Léo Delibes un écrin

idéal pour déployer toute sa puissance émotionnelle.

Eva, 17 ans, abandonnée à la naissance, hérite des cassettes audio de sa mère, reporter de guerre disparue. À travers ces archives, elle reconstitue son histoire entre grands événements et quête intime.

Le vendredi 11 décembre 2026

de 20h30 à 22h00

payant Public jeunes et adultes. A partir de 12 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-12-11T21:30:00+01:00

fin : 2026-12-11T23:00:00+01:00

Date(s) : 2026-12-11T20:30:00+02:00_2026-12-11T22:00:00+02:00

Conservatoire Léo Delibes 59 rue Martre 92110 Clichy

https://billetterie.ville-clichy.fr/spectacle?id_spectacle=5636&lng=1



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