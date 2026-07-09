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Le dernier cèdre du Liban Conservatoire Léo Delibes Clichy

vendredi 11 décembre 2026 · Conservatoire Léo Delibes · Clichy

Le dernier cèdre du Liban Conservatoire Léo Delibes Clichy

Informations pratiques

Début
vendredi 11 décembre 2026
Fin
vendredi 11 décembre 2026
Lieu
Conservatoire Léo Delibes
Adresse
59 rue Martre
Ville
92110 Clichy
Département
Paris

Eva a 17 ans. Abandonnée à la naissance, elle ignore
tout de ses parents. Jusqu’au jour où un héritage inattendu vient bouleverser
sa vie : un dictaphone et des dizaines de microcassettes enregistrées par sa
mère, Anna Duval, reporter de guerre.

Au fil de ces archives sonores, Eva remonte le temps
et reconstitue peu à peu le destin d’une femme libre, passionnée et
insaisissable. De la guerre du Liban à la chute du mur de Berlin, les grands
bouleversements de l’Histoire se mêlent à une quête intime où une fille tente
de comprendre celle qui lui a donné la vie.

Porté par une écriture profondément cinématographique,
Le Dernier Cèdre du Liban nous entraîne dans un récit haletant entre
enquête, mémoire et transmission. Inspirée par le destin de ces femmes qui ont
choisi de témoigner des soubresauts du monde, la pièce rend hommage à celles
qui racontent l’Histoire tout en questionnant les liens qui nous construisent.

Nommé trois fois aux Molières 2026, ce spectacle
trouve dans l’intimité de l’auditorium du Conservatoire Léo Delibes un écrin
idéal pour déployer toute sa puissance émotionnelle.

Eva, 17 ans, abandonnée à la naissance, hérite des cassettes audio de sa mère, reporter de guerre disparue. À travers ces archives, elle reconstitue son histoire entre grands événements et quête intime.
Le vendredi 11 décembre 2026
de 20h30 à 22h00
payant Public jeunes et adultes. A partir de 12 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-12-11T21:30:00+01:00
fin : 2026-12-11T23:00:00+01:00
Date(s) : 2026-12-11T20:30:00+02:00_2026-12-11T22:00:00+02:00

Conservatoire Léo Delibes 59 rue Martre  92110 Clichy
https://billetterie.ville-clichy.fr/spectacle?id_spectacle=5636&lng=1


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