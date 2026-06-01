Le dessous des silhouettes, Château de Fontainebleau – départ kiosque de la cour d’Honneur, Fontainebleau
Le dessous des silhouettes, Château de Fontainebleau – départ kiosque de la cour d’Honneur, Fontainebleau samedi 6 juin 2026.
Le dessous des silhouettes Samedi 6 juin, 10h15, 15h45 Château de Fontainebleau – départ kiosque de la cour d’Honneur Seine-et-Marne
Les places pour les visites guidées sont distribuées gratuitement au kiosque de la cour d’Honneur du château à 9h30 pour les visites du matin, et à 13h pour les visites de l’après-midi.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T10:15:00+02:00 – 2026-06-06T11:45:00+02:00
Fin : 2026-06-06T15:45:00+02:00 – 2026-06-06T17:15:00+02:00
Venez décoder les silhouettes à la mode au temps des souverains de Fontainebleau ! Du XIXe au XVIe siècle, en prenant à rebours le temps, ce voyage à travers les salles du Château vous permettra de découvrir les modes adoptées par les monarques et leur cour, d’en révéler les dessous ainsi que les codes moraux et normes esthétiques qui conduisent à cette construction des corps.
Partenariat entre le Château de Fontainebleau, l’INHA et l’École du Louvre.
Château de Fontainebleau – départ kiosque de la cour d’Honneur Place du Général de Gaulle, Fontainebleau, 77300 Fontainebleau 77300 Seine-et-Marne Île-de-France
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