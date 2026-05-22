Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe

Le Deuxième Souffle

Château de Ratilly Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe Yonne

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14 21:00:00

fin : 2026-08-14

Date(s) :

2026-08-14

Projection du film Le Deuxième Souffle de De Jean-Pierre Melville. Le film suit Gu, un truand en fuite qui prépare un ultime coup avant d’être rattrapé par la police et son propre code d’honneur. Plus qu’un polar, le film déploie une tragédie sobre sur des hommes condamnés, où solitude, destin et loyauté composent une vision du monde sombre et profondément moderne. .

Château de Ratilly Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe 89520 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 09 12 13 74 chateauderatilly@orange.fr

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English : Le Deuxième Souffle

L’événement Le Deuxième Souffle Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe a été mis à jour le 2026-05-22 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)