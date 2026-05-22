Le Deuxième Souffle Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe
Le Deuxième Souffle Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe vendredi 14 août 2026.
Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe
Le Deuxième Souffle
Château de Ratilly Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe Yonne
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 21:00:00
fin : 2026-08-14
Date(s) :
2026-08-14
Projection du film Le Deuxième Souffle de De Jean-Pierre Melville. Le film suit Gu, un truand en fuite qui prépare un ultime coup avant d’être rattrapé par la police et son propre code d’honneur. Plus qu’un polar, le film déploie une tragédie sobre sur des hommes condamnés, où solitude, destin et loyauté composent une vision du monde sombre et profondément moderne. .
Château de Ratilly Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe 89520 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 09 12 13 74 chateauderatilly@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Le Deuxième Souffle
L’événement Le Deuxième Souffle Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe a été mis à jour le 2026-05-22 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)
À voir aussi à Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe (Yonne)
- Fête de l’agriculture Ferme des chats ferrés Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe 30 mai 2026
- Festival de concerts, ‘’Les Symphoriennes de Treigny’’. Concert avec orgue et trompette Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe 7 juin 2026
- Les Z’apéros des 3 villages la chaume Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe 12 juin 2026
- Les Nuits des Forêts Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe 13 juin 2026
- Projection du film Les Enfants de la Résistance Salle des fêtes Treigny Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe 16 juin 2026