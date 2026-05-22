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Le Deuxième Souffle Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe

Le Deuxième Souffle Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe vendredi 14 août 2026.

Adresse : Château de Ratilly

Ville : 89520 Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe

Département : Yonne

Début : vendredi 14 août 2026

Fin : vendredi 14 août 2026

Heure de début : 21:00:00

Tarif : 12 12 12 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe

Le Deuxième Souffle

Château de Ratilly Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe Yonne

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 21:00:00
fin : 2026-08-14

Date(s) :
2026-08-14

Projection du film Le Deuxième Souffle de De Jean-Pierre Melville. Le film suit Gu, un truand en fuite qui prépare un ultime coup avant d’être rattrapé par la police et son propre code d’honneur. Plus qu’un polar, le film déploie une tragédie sobre sur des hommes condamnés, où solitude, destin et loyauté composent une vision du monde sombre et profondément moderne.   .

Château de Ratilly Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe 89520 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 09 12 13 74  chateauderatilly@orange.fr

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English : Le Deuxième Souffle

L’événement Le Deuxième Souffle Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe a été mis à jour le 2026-05-22 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)

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