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Le Dictateur (The Great Dictator) de Charlie Chaplin Mémorial de la Shoah Paris

Le Dictateur (The Great Dictator) de Charlie Chaplin Mémorial de la Shoah Paris

Le Dictateur (The Great Dictator) de Charlie Chaplin Mémorial de la Shoah Paris samedi 22 août 2026.

Lieu : Mémorial de la Shoah

Adresse : 17 rue Geoffroy l'Asnier

Ville : 75004 Paris

Département : Paris

Début : samedi 22 août 2026

Fin : samedi 22 août 2026

Tarif : <p>Tarif : 3€ à 5€</p>

En 1918, un barbier juif de Tomanie sauve le colonel Schultz puis devient amnésique. Après des années d’hôpital, il retrouve sa boutique dans le ghetto, ignorant que son sosie, le dictateur Hynkel, mène une politique antisémite. Lors d’une rafle, il est arrêté avec Schultz, mais tous deux s’évadent en se déguisant en soldats. Pris pour Hynkel, le barbier se retrouve contraint de s’adresser à la foule et lance un vibrant appel à l’union et à l’humanisme.

Réserver

Dans le cadre de Ciné Parvis, projection en plein air. États-Unis, fiction, 126 min, Charles Chaplin Productions, 1940.
Le vendredi 21 août 2026
de 21h30 à 23h00
payant

Tarif : 3€ à 5€

Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-08-22T00:30:00+02:00
fin : 2026-08-22T02:00:00+02:00
Date(s) : 2026-08-21T21:30:00+02:00_2026-08-21T23:00:00+02:00

Mémorial de la Shoah 17 rue Geoffroy l’Asnier  75004 Paris
Métro -> 7 : Pont Marie (Cité des Arts) (Paris) (124m)
Bus -> 6772 : Pont Marie (Cité des Arts) (Paris) (124m)
Vélib -> Hôtel de Ville – Pont-Marie (115.49m)
Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://billetterie.memorialdelashoah.org/fr/evenement/le-dictateur-the-great-dictator-de-charlie-chaplin +33142774472 reservation@memorialdelashoah.org https://www.facebook.com/MemorialShoah/ https://www.facebook.com/MemorialShoah/ https://x.com/shoah_memorial


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