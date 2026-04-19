Le Dictateur (The Great Dictator) de Charlie Chaplin Mémorial de la Shoah Paris
Le Dictateur (The Great Dictator) de Charlie Chaplin Mémorial de la Shoah Paris samedi 22 août 2026.
En 1918, un barbier juif de Tomanie sauve le colonel Schultz puis devient amnésique. Après des années d’hôpital, il retrouve sa boutique dans le ghetto, ignorant que son sosie, le dictateur Hynkel, mène une politique antisémite. Lors d’une rafle, il est arrêté avec Schultz, mais tous deux s’évadent en se déguisant en soldats. Pris pour Hynkel, le barbier se retrouve contraint de s’adresser à la foule et lance un vibrant appel à l’union et à l’humanisme.
Dans le cadre de Ciné Parvis, projection en plein air. États-Unis, fiction, 126 min, Charles Chaplin Productions, 1940.
Le vendredi 21 août 2026
de 21h30 à 23h00
payant
Tarif : 3€ à 5€
Public adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-08-22T00:30:00+02:00
fin : 2026-08-22T02:00:00+02:00
Date(s) : 2026-08-21T21:30:00+02:00_2026-08-21T23:00:00+02:00
Mémorial de la Shoah 17 rue Geoffroy l’Asnier 75004 Paris
Métro -> 7 : Pont Marie (Cité des Arts) (Paris) (124m)
Bus -> 6772 : Pont Marie (Cité des Arts) (Paris) (124m)
Vélib -> Hôtel de Ville – Pont-Marie (115.49m)
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