Le dîner chez les Français de V. Giscard d’Estaing, La Grande Scène du Chesnay, Le Chesnay-Rocquencourt

Informations pratiques

Le dîner chez les Français de V. Giscard d’Estaing Vendredi 29 janvier 2027, 20h30 La Grande Scène du Chesnay Yvelines

1re série : 36 € – 2e série : 32 € – Abonné 1re série : 33 € – Moins de 26 ans : 20 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-01-29T20:30:00+01:00 – 2027-01-29T22:10:00+01:00

Fin : 2027-01-29T20:30:00+01:00 – 2027-01-29T22:10:00+01:00

DE JULIEN CAMPANI ET LÉO COHEN-PAPERMAN AVEC LA COMPLICITÉ DES COMÉDIENS ET COMÉDIENNES

MISE EN SCÈNE LÉO COHEN-PAPERMAN

AVEC PAULINE BOLCATTO, GRÉGOIRE LE STRADIC, PHILIPPE CANALES, CLOVIS FOUIN, JOSEPH FOUREZ, LISA SPURIO, MATHILDE CHARBONNEAUX

ASSISTANT MISE EN SCÈNE ESTHER MOREIRA

SCÉNOGRAPHIE ANNE-SOPHIE GRAC

ASSISTANT SCÉNOGRAPHIE ET COSTUMES NINON LE CHEVALIER

LUMIÈRE LÉA MARIS

COSTUMES MANON NAUDET

MAQUILLAGE ET COIFFURE PAULINE BRY

CRÉATION SONORE LUCAS LELIÈVRE

ARRANGEMENTS MUSICAUX JÉRÉMIE ARCACHE

RÉGIE LÉONARD TUSSEAU

DIFFUSION ANNE-SOPHIE BOULAN

PRODUCTION LA CIE DES ANIMAUX EN PARADIS

AVEC LE SOUTIEN DE L’ADAMI ET L’AIDE À LA CRÉATION DU DÉPARTEMENT DE LA MARNE ET DE LA RÉGION GRAND EST, L’AIDE À LA RÉSIDENCE DU DÉPARTEMENT DU VAL DE MARNE, L’AIDE À LA DIFFUSION DE LA RÉGION GRAND EST, DE LA RÉGION ILE-DE-FRANCE ET DE LA MAIRIE DE PARIS.

DURÉE 1H40

Léo Cohen-Paperman s’est lancé un sacré défi : faire le portrait théâtral des huit présidents de la Ve république. « Le dîner chez les Français » est le 3e opus de cette joyeuse série.

Le 31 décembre 1974, Valéry Giscard d’Estaing et son épouse Anne-Aymone se rendent chez la famille Deschamps pour fêter le réveillon.

L’un des mythiques dîners du couple présidentiel chez les « Français ordinaires » prend vie sous vos yeux, des amuse-gueules au dessert ! Un dîner qui va durer 7 ans !

Ce repas, d’abord convivial, va lentement déraper au fur et à mesure que les sujets qui fâchent sont mis sur la table. Piques et chansons seventies cultes viendront dynamiter cette comédie absurde et culinaire.

Entre fresque historique et satire politique, une comédie populaire et vivante.

« C’est toute une France électorale qui est ici racontée de manière à la fois profonde et cocasse » LE MONDE

« Qu’on soit de gauche ou de droite, un régal doux-amer : chacun y reconnaît les siens » L’OFFICIEL DES SPECTACLES

La Grande Scène du Chesnay 37, rue Caruel-de-Saint-Martin Le Chesnay-Rocquencourt Le Chesnay-Rocquencourt 78150 Le Chesnay Yvelines Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://indiv.themisweb.fr/0611/fListeManifs.aspx?idstructure=0611 »}]

Théâtre

© Valentine Chauvin