Le dîner chez les Français de V. Giscard d’Estaing, La Grande Scène du Chesnay, Le Chesnay-Rocquencourt
vendredi 29 janvier 2027 · La Grande Scène du Chesnay · Le Chesnay-Rocquencourt
Informations pratiques
Le dîner chez les Français de V. Giscard d’Estaing Vendredi 29 janvier 2027, 20h30 La Grande Scène du Chesnay Yvelines
1re série : 36 € – 2e série : 32 € – Abonné 1re série : 33 € – Moins de 26 ans : 20 €
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2027-01-29T20:30:00+01:00 – 2027-01-29T22:10:00+01:00
Fin : 2027-01-29T20:30:00+01:00 – 2027-01-29T22:10:00+01:00
DE JULIEN CAMPANI ET LÉO COHEN-PAPERMAN AVEC LA COMPLICITÉ DES COMÉDIENS ET COMÉDIENNES
MISE EN SCÈNE LÉO COHEN-PAPERMAN
AVEC PAULINE BOLCATTO, GRÉGOIRE LE STRADIC, PHILIPPE CANALES, CLOVIS FOUIN, JOSEPH FOUREZ, LISA SPURIO, MATHILDE CHARBONNEAUX
ASSISTANT MISE EN SCÈNE ESTHER MOREIRA
SCÉNOGRAPHIE ANNE-SOPHIE GRAC
ASSISTANT SCÉNOGRAPHIE ET COSTUMES NINON LE CHEVALIER
LUMIÈRE LÉA MARIS
COSTUMES MANON NAUDET
MAQUILLAGE ET COIFFURE PAULINE BRY
CRÉATION SONORE LUCAS LELIÈVRE
ARRANGEMENTS MUSICAUX JÉRÉMIE ARCACHE
RÉGIE LÉONARD TUSSEAU
DIFFUSION ANNE-SOPHIE BOULAN
PRODUCTION LA CIE DES ANIMAUX EN PARADIS
AVEC LE SOUTIEN DE L’ADAMI ET L’AIDE À LA CRÉATION DU DÉPARTEMENT DE LA MARNE ET DE LA RÉGION GRAND EST, L’AIDE À LA RÉSIDENCE DU DÉPARTEMENT DU VAL DE MARNE, L’AIDE À LA DIFFUSION DE LA RÉGION GRAND EST, DE LA RÉGION ILE-DE-FRANCE ET DE LA MAIRIE DE PARIS.
DURÉE 1H40
Léo Cohen-Paperman s’est lancé un sacré défi : faire le portrait théâtral des huit présidents de la Ve république. « Le dîner chez les Français » est le 3e opus de cette joyeuse série.
Le 31 décembre 1974, Valéry Giscard d’Estaing et son épouse Anne-Aymone se rendent chez la famille Deschamps pour fêter le réveillon.
L’un des mythiques dîners du couple présidentiel chez les « Français ordinaires » prend vie sous vos yeux, des amuse-gueules au dessert ! Un dîner qui va durer 7 ans !
Ce repas, d’abord convivial, va lentement déraper au fur et à mesure que les sujets qui fâchent sont mis sur la table. Piques et chansons seventies cultes viendront dynamiter cette comédie absurde et culinaire.
Entre fresque historique et satire politique, une comédie populaire et vivante.
« C’est toute une France électorale qui est ici racontée de manière à la fois profonde et cocasse » LE MONDE
« Qu’on soit de gauche ou de droite, un régal doux-amer : chacun y reconnaît les siens » L’OFFICIEL DES SPECTACLES
La Grande Scène du Chesnay 37, rue Caruel-de-Saint-Martin Le Chesnay-Rocquencourt Le Chesnay-Rocquencourt 78150 Le Chesnay Yvelines Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://indiv.themisweb.fr/0611/fListeManifs.aspx?idstructure=0611 »}]
Théâtre
© Valentine Chauvin
À voir aussi à Le Chesnay-Rocquencourt (Yvelines)
- Cérémonie Patriotique, Monument aux Morts, Le Chesnay-Rocquencourt 19 juillet 2026
- Présentation de la saison culturelle 2026 – 2027, La Grande Scène du Chesnay, Le Chesnay-Rocquencourt 1 septembre 2026
- Forum des associations, La Grande Scène du Chesnay, Le Chesnay-Rocquencourt 5 septembre 2026
- CONCERT POP-ROCK de MORNING, Théâtre Nouvelle-France (TNF), Le Chesnay-Rocquencourt 19 septembre 2026
- Inscriptions Ateliers de couture saison 2026/2027, Centre de sports et de loisirs Jacques – Leclerc, Le Chesnay-Rocquencourt 24 septembre 2026