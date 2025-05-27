Spectacle théâtre musical Zzaj Théâtre Lunéville

Spectacle théâtre musical Zzaj

Théâtre 37 rue de Lorraine Lunéville Meurthe-et-Moselle

Début : Samedi Samedi 2026-01-24 20:30:00

fin : 2026-01-24

2026-01-24

Un spectacle de théâtre musical qui célèbre l’échec à travers un voyage burlesque dans l’histoire du jazz … Dans un studio de radio désuet et décrépi des années 60, deux animateurs présentent une émission musicale Voyage au pays du … . Ce jour-là, c’est le Jazz qui est à l’honneur. Mais leur patron leur réserve une mauvaise surprise le public est présent pour le tournage, et décidera de la poursuite de l’émission ou non.

Les deux passionnés vont tenter coûte que coûte de sauver cette émission qui est toute leur vie. De maladresses en courts-circuits ils nous racontent le jazz, du blues au funk, en passant par le be-bop.Tout public

Théâtre 37 rue de Lorraine Lunéville 54300 Meurthe-et-Moselle Grand Est

English :

A musical theater show that celebrates failure through a burlesque journey through the history of jazz? In an old-fashioned, decrepit radio studio in the 60s, two hosts present a musical program: « Voyage au pays du ? ». On this particular day, Jazz is in the spotlight. But their boss has an unpleasant surprise in store for them: the public is present for the filming, and will decide whether or not the show should go on.

The two enthusiasts will try at all costs to save the show that is their lives. From clumsiness to short-circuits, they tell us all about jazz, from blues to funk to bebop.

German :

Ein Musiktheaterstück, das das Scheitern mit einer burlesken Reise durch die Geschichte des Jazz feiert? In einem veralteten und heruntergekommenen Radiostudio der 60er Jahre moderieren zwei Moderatoren eine Musiksendung: « Voyage au pays du ? ». An diesem Tag steht der Jazz im Mittelpunkt. Doch ihr Chef hält eine böse Überraschung für sie bereit: Das Publikum ist bei den Dreharbeiten anwesend und wird darüber entscheiden, ob die Sendung fortgesetzt wird oder nicht.

Die beiden Enthusiasten versuchen, die Sendung, die ihr Leben ist, um jeden Preis zu retten. Sie erzählen uns vom Jazz, vom Blues über den Bebop bis hin zum Funk.

Italiano :

Uno spettacolo di teatro musicale che celebra il fallimento attraverso un viaggio burlesco nella storia del jazz? In uno studio radiofonico antiquato e decrepito degli anni ’60, due presentatori mettono in scena un programma musicale: « Viaggio nella terra del jazz ». In questo giorno particolare, l’attenzione è rivolta al jazz. Ma il loro capo ha in serbo per loro una brutta sorpresa: il pubblico è presente alle riprese e deciderà se il programma andrà avanti o meno.

I due appassionati cercheranno a tutti i costi di salvare lo spettacolo che è tutta la loro vita. Dalla goffaggine ai cortocircuiti, ci raccontano tutto sul jazz, dal blues al funk al bebop.

Espanol :

Un espectáculo de teatro musical que celebra el fracaso a través de un viaje burlesco por la historia del jazz? En un anticuado y decrépito estudio de radio de los años sesenta, dos locutores presentan un programa musical: « Viaje al país del jazz ». Ese día, el jazz es el tema central. Pero su jefe les tiene reservada una desagradable sorpresa: el público está presente en la grabación y decidirá si el programa sigue adelante o no.

Los dos entusiastas intentarán a toda costa salvar el espectáculo que es toda su vida. De la torpeza al cortocircuito, nos lo cuentan todo sobre el jazz, del blues al funk, pasando por el bebop.

