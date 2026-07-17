Le Domaine du Charmois, une histoire vieille de 300 ans, Domaine du Charmois, Vandœuvre-lès-Nancy

Informations pratiques

Le Domaine du Charmois, une histoire vieille de 300 ans 19 et 20 septembre Domaine du Charmois Meurthe-et-Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Découvrez le Domaine du Charmois lors d’une visite guidée immersive qui vous plongera dans l’histoire et la beauté de ce site vieux de 300 ans, en plein cœur de ville et rencontrez le maître des lieux, Claude-Joseph Gilles, dit le Provençal, peintre du roi Stanislas. Cette expérience conviviale est idéale pour les familles, les passionnés d’histoire et tous ceux qui souhaitent savourer la beauté du patrimoine local.

Rendez-vous à l’entrée du Domaine du Charmois située rue Jean-Macé à Vandoeuvre.

Domaine du Charmois Allée Jean-Legras 54500 Vandœuvre Vandœuvre-lès-Nancy 54500 Château d’eau Meurthe-et-Moselle Grand Est Au milieu d’un parc, se trouve le domaine du Charmois, une ancienne demeure privée probablement construite par Désiré Bourgon membre de l’Ecole de Nancy, sur l’emplacement d’un premier château construit en 1725 par Claude Joseph Gilles dit le Provençal (peintre de Stanislas) et détruit en 1895. Aujourd’hui, c’est un lieu d’accueil de séminaires, congrès, expositions, cocktails… A côté, la ferme du Charmois a été transformée en salle municipale.

Découvrez le Domaine du Charmois lors d’une visite guidée immersive qui vous plongera dans l’histoire et la beauté de ce site vieux de 300 ans, en plein cœur de ville et rencontrez le maître des dit …

© Ville de Vandœuvre