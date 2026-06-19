Le Fabuleux Voyage de la Fée Mélodie Théâtre de Marionnettes de Belfort Belfort

Informations pratiques

Belfort

Le Fabuleux Voyage de la Fée Mélodie

Théâtre de Marionnettes de Belfort 30B Rue Jean de La Fontaine Belfort Territoire de Belfort

Tarif : 8 – 8 – EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-02-14 17:00:00

fin : 2027-02-14

Date(s) :

2027-02-14

Coup de tonnerre au pays des notes Mélodie la fée de la musique a perdu son La ! Elle part à sa recherche, et fait durant son périple des rencontres extraordinaires qui la guideront à travers plusieurs univers pour mener à bien sa quête.

Mais attention, l’Orge de Barbarie est dans les parages et il faudra beaucoup de courage à Mélodie pour l’affronter.

Un voyage interactifs et musical, mêlant théâtre, chansons, ombres et illusions. .

Théâtre de Marionnettes de Belfort 30B Rue Jean de La Fontaine Belfort 90000 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 28 99 65 contact@marionnette-belfort.com

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English : Le Fabuleux Voyage de la Fée Mélodie

L’événement Le Fabuleux Voyage de la Fée Mélodie Belfort a été mis à jour le 2026-06-19 par BELFORT TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)