Le Fabuleux Voyage de la Fée Mélodie Théâtre de Marionnettes de Belfort Belfort
dimanche 14 février 2027 · Théâtre de Marionnettes de Belfort · Belfort
Informations pratiques
Belfort
Le Fabuleux Voyage de la Fée Mélodie
Théâtre de Marionnettes de Belfort 30B Rue Jean de La Fontaine Belfort Territoire de Belfort
Tarif : 8 – 8 – EUR
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-02-14 17:00:00
fin : 2027-02-14
Date(s) :
2027-02-14
Coup de tonnerre au pays des notes Mélodie la fée de la musique a perdu son La ! Elle part à sa recherche, et fait durant son périple des rencontres extraordinaires qui la guideront à travers plusieurs univers pour mener à bien sa quête.
Mais attention, l’Orge de Barbarie est dans les parages et il faudra beaucoup de courage à Mélodie pour l’affronter.
Un voyage interactifs et musical, mêlant théâtre, chansons, ombres et illusions. .
Théâtre de Marionnettes de Belfort 30B Rue Jean de La Fontaine Belfort 90000 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 28 99 65 contact@marionnette-belfort.com
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English : Le Fabuleux Voyage de la Fée Mélodie
L’événement Le Fabuleux Voyage de la Fée Mélodie Belfort a été mis à jour le 2026-06-19 par BELFORT TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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