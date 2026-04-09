Le festival des Dramagouines Communale Saint-Ouen Saint-Ouen-sur-Seine
Le festival des Dramagouines Communale Saint-Ouen Saint-Ouen-sur-Seine samedi 18 avril 2026.
+200 talents LESBOQUEER t’embarquent pour un week-end de shows, jeux, expos, confs, ateliers, stands de créateurices & assos… + des surprises dramagouinesques !
Rejoins des milliers d’adelphes saphiques pour porter haut les couleurs de la commu,
Viens vivre ce concentré d’art, de fête et de rencontres qui célèbre toujours + la VISIBILITÉ LESBOQUEER
Le FESTIVAL des DRAMAGOUINES est de retour pour démarrer la semaine internationale de la visibilité lesbienne 2026 !
Du samedi 18 avril 2026 au dimanche 19 avril 2026 :
dimanche
de 11h00 à 18h00
samedi
de 13h00 à 00h00
gratuit
Ouvert à tous.tes sur inscription – prix libre ou gratuit
Public adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-18T16:00:00+02:00
fin : 2026-04-19T21:00:00+02:00
Date(s) : 2026-04-18T13:00:00+02:00_2026-04-18T00:00:00+02:00;2026-04-19T11:00:00+02:00_2026-04-19T18:00:00+02:00
Communale Saint-Ouen 10 bis Rue de l’Hippodrome 93400 Saint-Ouen-sur-Seine
https://www.facebook.com/events/1683540556329861 lesdramagouines@gmail.com
Afficher la carte du lieu Communale Saint-Ouen et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Saint-Ouen-sur-Seine (Paris)
- Asmaa Hamzaoui & Bnat Timbouktou + Maalem Houssam Guinia + Retro Cassetta, Mains d’Œuvres, Saint-Ouen-sur-Seine 9 avril 2026
- Grande vente de plantes Communale Saint-Ouen Saint-Ouen-sur-Seine 10 avril 2026
- Soirée Blind-Test à Mains d’Œuvres, Mains d’Œuvres, Saint-Ouen-sur-Seine 14 avril 2026
- Jam Session, Mains d’Œuvres, Saint-Ouen-sur-Seine 15 avril 2026
- Festival (DIS)CONNECTED La Serre Wangari Saint-Ouen-sur-Seine 17 avril 2026