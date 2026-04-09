Le festival des Dramagouines Communale Saint-Ouen Saint-Ouen-sur-Seine

+200 talents LESBOQUEER t’embarquent pour un week-end de shows, jeux, expos, confs, ateliers, stands de créateurices & assos… + des surprises dramagouinesques !

Rejoins des milliers d’adelphes saphiques pour porter haut les couleurs de la commu,

Viens vivre ce concentré d’art, de fête et de rencontres qui célèbre toujours + la VISIBILITÉ LESBOQUEER

Le FESTIVAL des DRAMAGOUINES est de retour pour démarrer la semaine internationale de la visibilité lesbienne 2026 !

Du samedi 18 avril 2026 au dimanche 19 avril 2026 :

dimanche

de 11h00 à 18h00

samedi

de 13h00 à 00h00

gratuit

Ouvert à tous.tes sur inscription – prix libre ou gratuit

Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-18T16:00:00+02:00

fin : 2026-04-19T21:00:00+02:00

Date(s) : 2026-04-18T13:00:00+02:00_2026-04-18T00:00:00+02:00;2026-04-19T11:00:00+02:00_2026-04-19T18:00:00+02:00

Communale Saint-Ouen 10 bis Rue de l’Hippodrome 93400 Saint-Ouen-sur-Seine

https://www.facebook.com/events/1683540556329861 lesdramagouines@gmail.com



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