Le Festival des Places fait sa rentrée ! Théâtre de la Ville – Sarah Bernhardt Paris

Informations pratiques

Samedi 12 septembre – Place d’Italie (Paris 13e)

13h00 – 15h00 | SOTAK SAMBA CLUB

Roda de samba avec Cristina Violle & BocaRum + feijoada

La place d’Italie prend des airs de Rio avec une roda de samba menée par Sotak Samba Club, Cristina Violle, BocaRum et leurs musiciens.

Cavaquinho, guitare|7 cordes, percussions, chants et chœurs : le public est invité à entrer dans la danse et à participer à cette fête musicale, chaleureuse et intergénérationnelle.

Pour prolonger le voyage, une grande feijoada à prix populaire sera proposée au public.

15h30 – 17h30 | Atelier avec Bruno Guillore / Hofesh Shechter Company + flashmob+ DJ set

La place d’Italie se transforme en piste de danse géante !

Bruno Guillore, directeur artistique associé de la Hofesh Shechter Company, propose un atelier ouvert à toutes et tous pour découvrir l’énergie et la gestuelle de la compagnie.

L’atelier sera suivi d’un grand flashmob, puis d’un DJ set de Fred Despierre, danseur de la Hofesh Shechter Company.

Une expérience collective et festive, pour danser ensemble au cœur de la ville.

19h00 – 20h00 | Concert I MARUJA LIMÓN

Cinq musiciennes venues de Barcelone, une énergie solaire et un savant mélange de flamenco, pop et rythmes latins.

Avec plus de 200 concerts à leur actif, Maruja Limón s’est imposé comme l’un des groupes espagnols émergents les plus remarqués, avec des passages notamment à Sziget, Eurosonic et Cruïlla.

Un concert généreux et dansant pour clôturer cette journée.

Toute la journée I LE 13e EN FÊTE

À l’occasion du Forum des associations du 13e, les associations de l’arrondissement investissent également la place d’Italie et proposent leurs activités au public, avec notamment la participation du PUC.

Dimanche 13 septembre – Place du Châtelet

11h00 – 12h00 | Atelier | Yoga

En partenariat avec le Centre Culturel Indien (Centre culturel Swami Vivekananda) de l’Ambassade de l’Inde à Paris, le Festival des Places propose un atelier de yoga ouvert à toutes et tous.Une parenthèse de bien-être pour relier le corps, le souffle et l’esprit, au cœur de l’espace public.

12h00 – 13h00 | Danse | (LA)HORDE / BALLET NATIONAL DE MARSEILLE

À l’occasion de la nouvelle création Après moi, le déluge du Ballet national de Marseille, (LA)HORDE, présentée au Théâtre de la Ville du 5 au 12 septembre en ouverture de saison, rendez-vous le dimanche 13 septembre sur la place du Châtelet pour découvrir l’univers vibrant de (LA)HORDE et du Ballet national de Marseille lors d’un atelier chorégraphique collectif et accessible à tous les publics. Atelier mené par Isaïa Badaoui et Titouan Crozier.

Le Festival des Places fait sa rentrée les 12 et 13 septembre 2026, avec deux rendez-vous gratuits et ouverts à toutes et tous.

Le 12 septembre, le festival retrouve la place d’Italie et le lendemain, direction la place du Châtelet.



Deux journées pour se retrouver, bouger, danser, écouter et partager !

Du samedi 12 septembre 2026 au dimanche 13 septembre 2026 :

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-12T02:00:00+02:00

fin : 2026-09-14T01:59:59+02:00

Date(s) :

Théâtre de la Ville – Sarah Bernhardt 2 place du Châtelet 75004 Paris

Métro -> 1 : Châtelet (Paris) (108m)

Bus -> 21384758676970727475768596 : Châtelet (Paris) (108m)

Vélib -> Victoria – Place du Chatelet (96.18m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://www.theatredelaville-paris.com/fr/spectacles/saison-25-26



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