LE FESTIVAL DES PLACES – Le week-end des 27 et 28 juin place d’italie paris dimanche 28 juin 2026.

Dimanche 28 juin – Place d’Italie (Paris 13e)

10h00 | Art & Sport | initiations sportives avec le Paris Université Club

11h15 | Concert | Déambulation avec Le Gros Tube, la fanfare funk

Le Gros Tube, fanfare funk explosive, déambule sur la place avec son répertoire festif et dansant.

12h00 | Danse | Atelier de Bruno Guillore / Hofesh Shechter Company

Bruno Guillore invite le public à découvrir l’univers puissant et énergique du chorégraphe Hofesh Shechter. À travers un atelier accessible à tous, les participants explorent le mouvement, le rythme et le plaisir de danser ensemble dans une expérience collective et immersive.

13h15 | Concert | Déambulation avec Le Gros Tube, la fanfare funk

15h00 | Concert | Une sieste acoustique de Bastien Lallemant

Bastien Lallemant convie le public à une sieste acoustique en compagnie de JP Nataf, Flora Hibberd, Lonny et Victor Claass. Un moment suspendu où chansons, harmonies vocales et guitares se mêlent pour offrir une bulle de douceur en plein cœur de la ville.

17h15 | Concert – Performance | Roda de Samba – SOTAK SAMBA CLUB

L’esprit des rodas de samba de Rio s’invite place d’Italie ! Autour d’une table, musiciens, chanteurs et danseurs se réunissent pour faire vivre cette tradition brésilienne festive et participative. Avec Cristina Violle, BocaRum et leurs musiciens, ainsi que le danseur Washington Timbó, le public est invité à chanter, danser et frapper des mains. Un voyage musical de Bahia à Rio aux rythmes de la samba. Amateurs de danses et de rythmes endiablés, ce concert ne vous décevra pas !

20h00 | Concert Maruja Limón

Collectif féminin barcelonais, Maruja Limón mêle flamenco, pop et rythmes méditerranéens dans une musique solaire, festive et engagée.

Les 27 et 28 juin, le Festival des Places fait vibrer la place du Châtelet et la place d’Italie. Deux journées gratuites mêlant danse, musique, poésie et pratiques participatives au cœur de l’espace public parisien. Une invitation à se retrouver, découvrir des artistes et réinventer l’espace public le temps d’un week-end festif.

Le dimanche 28 juin 2026

de à

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-28T02:00:00+02:00

fin : 2026-06-29T01:59:59+02:00

Date(s) : 2026-06-28T00:00:00+02:00_2026-06-28T23:59:00+02:00

place d’italie place d’italie 75013 paris

https://www.theatredelaville-paris.com/fr/saison-2025-26/le-festival-des-places



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