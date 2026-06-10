Le Festival des Places : place des Fêtes Square Monseigneur Maillet Paris
Le Festival des Places : place des Fêtes Square Monseigneur Maillet Paris dimanche 14 juin 2026.
FESTIVAL DES PLACES – AU PROGRAMME :
- 11h30 & 17h00 | Danse | Performance et atelier en famille – avec Ambra Senatore
Accompagnée de la chanteuse et musicienne Bianca Iannuzzi, Ambra Senatore mêle danse et musique pour un moment de partage à vivre en famille, petits et grands réunis.
- 13h30 | Danse | Atelier de danse Hip-Hop
Danse emblématique des cultures urbaines, le hip-hop associe technique, improvisation et expression personnelle.
Atelier mené par Slate et Jordan John Hope de la cie Amala Dianor.
- 14h45 | Danse | Atelier de danse Waacking
Né dans la scène disco des années 1970-1980 avant de conquérir les cultures urbaines, le waacking se caractérise par son énergie et la rapidité de ses mouvements de bras.
Atelier mené par Sangram Mukhopadhyay et Asia Zonta de la cie Amala Dianor.
- 15h30 | Danse | Atelier de danse Pantsula
Originaire d’Afrique du Sud, le pantsula est une danse vive et rythmée, portée par un impressionnant jeu de jambes et une forte énergie collective.
Atelier mené par Kgotsofalang Mavundla de la cie Amala Dianor.
- 16h30 | DJ Set | Entre hip-hop et électro avec Awir Leon
À la croisée du hip-hop alternatif, de l’électronique expérimentale et de la soul, Awir Leon développe un univers musical singulier. Compositeur des créations d’Amala Dianor depuis plus de dix ans, il propose un voyage sonore intense, sensible et vibrant.
- 18h30 | Concert | Kareyce Fotso
Kareyce Fotso est l’une des grandes voix des musiques africaines contemporaines, mêlant traditions du Cameroun, jazz et influences du monde.
- 20h00 | Concert | Sofiane Saidi
Sofiane Saidi figure parmi les artistes majeurs du renouveau du raï, mêlant héritage algérien et énergie contemporaine.
Une journée gratuite de danse, de musique et de rencontres artistiques à vivre en famille sur la Place des Fêtes (Paris, 19ème) ce dimanche 14 juin.
Le dimanche 14 juin 2026
de 11h30 à 21h30
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-14T14:30:00+02:00
fin : 2026-06-15T00:30:00+02:00
Date(s) : 2026-06-14T11:30:00+02:00_2026-06-14T21:30:00+02:00
Square Monseigneur Maillet Place des Fêtes 75019 Paris
https://www.theatredelaville-paris.com/fr/saison-2025-26/le-festival-des-places-2026
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