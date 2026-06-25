Le Festival Lyrique de Paris, de retour au musée Jacquemart-André Musée Jacquemart-André Paris

Festival Lyrique de Paris

À la suite du succès de sa première édition, le Festival Lyrique de Paris revient avec quatre soirées immersives exceptionnelles dans les salons du musée Jacquemart-André.

La programmation

Chaque concert explore un univers du répertoire lyrique à travers une thématique évocatrice, conçu comme un véritable parcours dramatique — et non une simple succession d’airs — où dialoguent époques, styles et sensibilités, interprété par des artistes de la scène française et internationale dans un format intime, avec une mise en scène originale et un accompagnement au piano.

Jeudi 2 juillet 2026 – “Voyage lyrique en Italie : de Così fan tutte à L’Elisir”

Un voyage à travers l’Italie lyrique, théâtrale et rêvée. De Così fan tutte à Il barbiere di Siviglia, de Norma à L’Elisir d’amore, en passant par Don Carlo, le programme fait dialoguer l’esprit du théâtre, les élans du coeur et la virtuosité vocale dans quelques-unes des plus belles pages du répertoire italien. Ensembles, duos, airs emblématiques et grands moments de cantabile s’y succèdent dans un parcours aux couleurs contrastées, entre grâce, passion et intensité dramatique.

Avec : Aurélie Loilier, Mathilde Legrand, Yu Shao, Marc Souchet, Yuko Osawa.

Samedi 4 juillet – “Passions Italiennes : de Lucia di Lammermoor à Turandot”

Amours impossibles, serments, jalousies, adieux et élans héroïques s’y répondent dans quelques-unes des pages les plus bouleversantes du répertoire. De Donizetti et Bellini à Mascagni, Puccini et Verdi, le programme fait entendre les voix du bel canto et du drame lyrique, de Lucia di Lammermoor à La Bohème, Madama Butterfly et Turandot, en passant par les accents tragiques de Don Carlo. Une traversée intense des sentiments, où chaque air, duo ou ensemble donne voix aux mouvements du coeur autant qu’aux jeux du destin.

Avec : Armelle Khourdoian, Christophe Poncet de Solages, Jiwon Song, Phil Richardson.

Jeudi 9 juillet – “L’Espagne en opéra : Carmen et Don Giovanni”

L’Espagne surgit ici comme un imaginaire flamboyant, tour à tour populaire, sensuel, théâtral et mélancolique. Autour de Carmen, d’Il barbiere di Siviglia et de Don Giovanni, le programme fait dialoguer les figures de la séduction, de la liberté, du panache et du désir. Aux côtés de Bizet, Rossini et Mozart, les Canciones populares de Manuel de Falla et Granada d’Agustín Lara prolongent ce voyage musical entre soleil andalou, charme vocal et éclat dramatique.

Avec : Séraphine Cotrez, Yu Shao, Marc Souchet, Katia Weimann.

Samedi 11 juillet – “Nuit Viennoise : de Mozart à Strauss”

Le festival s’achève sur une soirée placée sous le signe du raffinement et de l’esprit viennois. De Don Giovanni à Le nozze di Figaro, de Così fan tutte à Die Zauberflöte, la première partie célèbre toute la grâce théâtrale de Mozart. Puis Schubert, Sieczyński, Lehár et Johann Strauss ouvrent les portes d’une Vienne plus légère, brillante et nostalgique, entre opéra, opérette et chant de salon. Un véritable portrait musical de la capitale autrichienne, où l’élégance du théâtre rejoint celle de la fête.

Avec : Emilie Rose-Bry, Christophe Poncet de Solages, Marc Souchet, Katia Weimann.

Les artistes

Les artistes du festival comptent parmi les voix prometteuses de leur génération et se sont produits sur des scènes telles que La Scala, l’Opéra national de Paris, le Teatro Colón de Buenos Aires ou le Festival d’Aix-en-Provence. Tous partagent une même exigence de qualité musicale et un goût pour les formats intimes proposés par Opera a Palazzo depuis plusieurs années.

Parmi eux :

Emilie Rose Bry, voix brillante à la double culture franco-américaine, soliste au Theater an der Wien, au Liceu de Barcelone ou au Teatro Colón.

Marlène Assayag, soprano au timbre lumineux et à la présence raffinée, invitée dans de prestigieuses maisons d’opéra et festivals en France comme à l’étranger.

Aurélie Loilier, soprano lyrique révélée par son enregistrement d’Augusta Holmès, régulièrement à l’affiche des scènes françaises et internationales.

Mathilde Legrand, mezzo portée par une curiosité musicale constante, elle mène une carrière internationale entre la France, la Suisse, l’Allemagne et l’Italie.

Séraphine Cotrez, mezzo montante du circuit lyrique européen, elle a chanté avec René Jacobs, au CNSM de Lyon et à Montpellier.

Yu Shao, ténor formé au Conservatoire de Shanghai et à la Chapelle musicale Reine Elisabeth, remarqué à l’Opéra-Comique, à l’Opéra national de Paris et au Festival d’Aix-en-Provence.

Christophe Poncet de Solages, ténor diplômé en piano, possède un vaste répertoire de la musique baroque au contemporain.

Marc Souchet, baryton puissant sollicité pour les grands rôles verdiens et pucciniens, souvent applaudi au festival Opéra en plein air.

Jiwon Song, baryton diplômé du Conservatoire de Parme, Jiwon Song s’est épanoui au CNIPAL à Marseille, interprétant des rôles majeurs dans divers opéras français

Yuko Osawa , Philip Richardson et Katia Weimann, cheffes de chant reconnues, toutes deux lauréates de la Fondation Royaumont, accompagnatrices de solistes de renom.

Déroulé de la soirée

19h30 : ouverture des portes ;

20h00 : première partie du spectacle ;

20h45 : entracte – champagne & visite libre ;

21h15 : deuxième partie ;

22h00 : fin du concert ;

22h30 : fermeture du musée.

Opera a Palazzo et le musée Jacquemart-André présentent le Festival Lyrique de Paris. Au programme : 4 soirées d’opéra en immersion dans les salons du musée pour un rendez-vous entre l’histoire de l’art et le chant lyrique !

Le jeudi 02 juillet 2026

de 19h30 à 22h30

Le samedi 04 juillet 2026

de 19h30 à 22h30

Le jeudi 09 juillet 2026

de 19h30 à 22h30

Le samedi 11 juillet 2026

de 19h30 à 22h30

payant

Tarifs :

Catégorie 1 (deux premiers rangs) : 170 €

Catégorie 2 (angs 3 et 4 ) : 140 €

Catégorie debout au balcon : 38 €

Pass 4 jours :

Catégorie 1 (deux premiers rangs) : 640 €

Catégorie 2 ( du rang 3 au 5) : 520 €

Catégorie debout au balcon : 140 €

Public jeunes et adultes. A partir de 6 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-02T22:30:00+02:00

fin : 2026-07-12T01:30:00+02:00

Date(s) : 2026-07-02T19:30:00+02:00_2026-07-02T22:30:00+02:00;2026-07-04T19:30:00+02:00_2026-07-04T22:30:00+02:00;2026-07-09T19:30:00+02:00_2026-07-09T22:30:00+02:00;2026-07-11T19:30:00+02:00_2026-07-11T22:30:00+02:00

Musée Jacquemart-André 158 Boulevard Haussmann 75008 Paris

https://opera-palazzo.com/spectacle/festival-lyrique-de-paris/ +33768051854 contact@opera-palazzo.com https://www.facebook.com/operapalazzo https://www.facebook.com/operapalazzo



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