Le Festival Mehfil Urdu Qalam Place Saint Jean de Malte Aix-en-Provence

Aix-en-Provence

Le Festival Mehfil Urdu Qalam

Vendredi 26 juin 2026 de 18h30 à 22h. Place Saint Jean de Malte Musée Granet Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-26 18:30:00

fin : 2026-06-26 22:00:00

Date(s) :

2026-06-26

Conférence sur la Bhakti, dévotion hindoue et poètes soufis, suivie d’un concert de musique classique de l’Inde du nord.

Premier évènement du festival Mehfil.

Urdu Qalam ou la plume ourdoue la finesse et la délicatesse de la poésie ourdoue accompagnera cette soirée raffinée.



Une conférence d’ouverture du festival reviendra sur le thème de la Bhakti, sous forme d’un voyage littéraire où les sentiers de la dévotion hindoue et la voix des poètes soufis s’entremêlent et se subliment.



Tout en mélancolie, le sarangi et le chant accompagnés par les tablas rendront hommage aux poètes Amir Khusro, Mirza Ghalib et Kabir célébrant à la fois les saveurs de l’amour profane et divin. .

Place Saint Jean de Malte Musée Granet Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 95 27 24 02 asso.taal.tarang@gmail.com

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English :

Lecture on Bhakti, Hindu devotion and Sufi poets, followed by a concert of North Indian classical music.

L’événement Le Festival Mehfil Urdu Qalam Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de Tourisme d’Aix en Provence