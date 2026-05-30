Le festival Nouvel Acte revient pour sa 4ème édition au Funambule Montmartre ! Le Funambule Montmartre Paris

Fidèle à notre attachement aux compagnies émergentes et aux jeunes créations, nous présentons pour la quatrième année consécutive le Festival Nouvel Acte, du 12 au 20 juin. Plus qu’un festival, une véritable opportunité pour les nouveaux talents de demain. Venez découvrir les 6 spectacles sélectionnés !

La Horde du Contrevent

A l’origine un roman fantastique, poétique et philosophique, écrit par Alain Damasio, la Horde du Contrevent est une quête de sens et de dépassement. Cette adaptation vous emportera dans un spectacle où le vent est corps, son et musique !

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La reine vierge

Inspirée par le règne d’Élisabeth Ire, La Reine Vierge conjugue réflexions contemporaines avec bals et intrigues politiques. Cinq interprètes donnent vie aux douze personnages de la pièce.

Un texte remarquablement écrit. On est saisis, impuissants, par l’ironie du sort et la marche de l’histoire. Comité de lecture ARTCENA

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Libanaise de mère en fille – لبنانيّة أمًّا عن ستّ

Mêlant humour et émotion, cette pièce mélange la voix des mères, les échos de l’exil et la question brûlante de la transmission : comment être reconnue comme « libanaise » quand la loi et l’histoire vous refusent ce droit ?

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Amoureaux

Amoureaux bouscule les contours de l’absurde et du poétiquement correct, et plonge le public dans un univers onirique & survolté qui soulève des vagues.

Avec ce spectacle engagé et drôle, Thelma Trébel explore les liens entre écologie, amour, absurdité et lutte collective. mag 50-50, Périne Selex

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La fête de l’âne

À partir d’entretiens menés sur le terrain auprès de personnes sans abri, de professionnels en centres d’hébergement et de réinsertion sociale et de socio esthéticiens, La Fête de l’âne interroge le rapport au toucher et au regard posé sur les personnes précarisées dans l’espace public et nos politiques sociales et culturelles actuelles.

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Soucoupe

Une maison, des moteurs, des poireaux, un perroquet des champs. Les extraterrestres ont tout prévu pour qu’on décolle. Alors y’a plus qu’à construire une soucoupe, et y croire tant qu’on peut y croire.

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Soyez curieux ! Venez découvrir les talents de demain du 12 au 20 juin au Funambule Montmartre à l’occasion du festival Nouvel Acte consacré aux jeunes créations.

Du vendredi 12 juin 2026 au samedi 20 juin 2026 :

payant

Tarif plein 20€

Tarif moins de 26 ans 10€

Tarif promo web (valable pour tous, sans conditions dans la limite des places disponibles) 15€

Public jeunes et adultes. A partir de 53 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-12T02:00:00+02:00

fin : 2026-06-21T01:59:59+02:00

Date(s) :

Le Funambule Montmartre 53 rue des Saules 75018 Paris

Métro -> 12 : Lamarck – Caulaincourt (Paris) (142m)

Bus -> 4080 : Lamarck – Caulaincourt (Paris) (142m)

Vélib -> Francoeur – Marcadet (43.62m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo +33142238883 billetterie@funambule-monmartre.com https://www.facebook.com/LeFunambuleMontmartre/ https://www.facebook.com/LeFunambuleMontmartre/



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