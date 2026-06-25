LE FIL, LE VIDE ET LA FORME ATELIER FAMILLE Musée Hyacinthe Rigaud Perpignan

Informations pratiques

Perpignan

LE FIL, LE VIDE ET LA FORME ATELIER FAMILLE

Musée Hyacinthe Rigaud 21 rue Mailly Perpignan Pyrénées-Orientales

Tarif : 15 – 15 – 15

Tarif réduit

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-07-17 14:30:00

fin : 2026-08-07 16:30:00

Date(s) :

2026-07-17 2026-08-07 2026-08-15

Inspirés par les formes, la poésie et le vocabulaire de Joan Mir?´, laissez-vous guider dans un atelier ludique et convivial.

Les vendredis 17 Juillet, 7 Août et le Samedi 15 Août à 14h30. …

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Musée Hyacinthe Rigaud 21 rue Mailly Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 66 19 83

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English :

Inspired by the shapes, poetry, and vocabulary of Joan Miró, let us guide you through a fun and friendly workshop.

Fridays, July 17 and August 7, and Saturday, August 15, at 2:30 p.m. …

L’événement LE FIL, LE VIDE ET LA FORME ATELIER FAMILLE Perpignan a été mis à jour le 2026-06-25 par CDT66