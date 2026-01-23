Le Filip La Cartonnerie Reims

Informations pratiques

Reims

Le Filip

La Cartonnerie 84 Rue du Docteur Lemoine Reims Marne

Tarif : 36 – 36 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-02-17 20:00:00

fin : 2027-02-17

Date(s) :

2027-02-17

Tout public

La diva la plus à l’ouest passe à l’est

Une soirée tranquille ? Non, Le Filip vient d’arriver. De verres en verres, de pièces en pièces, de confessions en confidences, elle va vous faire traverser ses tunnels jusqu’au petit jour.

Grande gagnante de la saison 3 de Drag Race France, Le Filip est une artiste drag croate à la langue bien pendue, spécialisée dans le stand-up. Glamour, humour acide et performances extravagantes Le Filip est devenue une icône incontournable de la scène drag parisienne.

À partir de 15 ans. .

La Cartonnerie 84 Rue du Docteur Lemoine Reims 51100 Marne Grand Est

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English : Le Filip

L’événement Le Filip Reims a été mis à jour le 2026-07-24 par ADT de la Marne