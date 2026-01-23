UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Reims

Le Filip La Cartonnerie Reims

mercredi 17 février 2027 · La Cartonnerie · Reims

Informations pratiques

Début
mercredi 17 février 2027
Fin
mercredi 17 février 2027
Heure de début
20:00:00
Lieu
La Cartonnerie
Adresse
84 Rue du Docteur Lemoine
Ville
51100 Reims
Département
Marne
Tarif
36 36 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Reims

Le Filip

La Cartonnerie 84 Rue du Docteur Lemoine Reims Marne

Tarif : 36 – 36 – EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-02-17 20:00:00
fin : 2027-02-17

Date(s) :
2027-02-17

Tout public
La diva la plus à l’ouest passe à l’est

Une soirée tranquille ? Non, Le Filip vient d’arriver. De verres en verres, de pièces en pièces, de confessions en confidences, elle va vous faire traverser ses tunnels jusqu’au petit jour.
Grande gagnante de la saison 3 de Drag Race France, Le Filip est une artiste drag croate à la langue bien pendue, spécialisée dans le stand-up. Glamour, humour acide et performances extravagantes Le Filip est devenue une icône incontournable de la scène drag parisienne.

À partir de 15 ans.   .

La Cartonnerie 84 Rue du Docteur Lemoine Reims 51100 Marne Grand Est  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Le Filip

L’événement Le Filip Reims a été mis à jour le 2026-07-24 par ADT de la Marne

À voir aussi à Reims (Marne)