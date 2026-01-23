Le Filip La Cartonnerie Reims
mercredi 17 février 2027 · La Cartonnerie · Reims
Informations pratiques
Reims
Le Filip
La Cartonnerie 84 Rue du Docteur Lemoine Reims Marne
Tarif : 36 – 36 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-02-17 20:00:00
fin : 2027-02-17
Date(s) :
2027-02-17
Tout public
La diva la plus à l’ouest passe à l’est
Une soirée tranquille ? Non, Le Filip vient d’arriver. De verres en verres, de pièces en pièces, de confessions en confidences, elle va vous faire traverser ses tunnels jusqu’au petit jour.
Grande gagnante de la saison 3 de Drag Race France, Le Filip est une artiste drag croate à la langue bien pendue, spécialisée dans le stand-up. Glamour, humour acide et performances extravagantes Le Filip est devenue une icône incontournable de la scène drag parisienne.
À partir de 15 ans. .
La Cartonnerie 84 Rue du Docteur Lemoine Reims 51100 Marne Grand Est
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English : Le Filip
L’événement Le Filip Reims a été mis à jour le 2026-07-24 par ADT de la Marne
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