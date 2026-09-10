Le Fort Carré, un patrimoine en péril ?, Sentier du littoral du Fort-Carré, Antibes

Informations pratiques

Le Fort Carré, un patrimoine en péril ? Samedi 19 septembre, 16h00 Sentier du littoral du Fort-Carré Alpes-Maritimes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Le Fort Carré, un patrimoine en péril ?

La dernière restauration d’envergure menée au Fort Carré a été menée entre 1979 et 1985, par le Club du Vieux Manoir. Malgré les réparations d’entretien menées depuis, une nouvelle campagne de restauration s’impose aujourd’hui, non seulement pour la conservation du monument, mais aussi pour permettre sa mise en valeur.

La visite du Fort Carré permettra de présenter le travail des chantiers du Club du Vieux Manoir mené il y a une quarantaine d’années, l’Opération Chantier Court menée en juin 2026, et d’évoquer les perspectives de restaurations à venir.

Sentier du littoral du Fort-Carré 06600 Antibes Antibes 06600 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur https://www.antibes-juanlespins.com/information/agenda/journees-europeennes-du-patrimoine-1 [{« type »: « phone », « value »: « 0492905213 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.antibes-juanlespins.com/sorties-loisirs/antibes-ville-de-culture/les-musees/le-fort-carre/en-ce-moment »}] Un site à vocation militaire…

Construit sur ordre du Roi de France Henri II au milieu du XVIe siècle, le Fort Carré sert à l’époque aussi bien de sentinelle pour la frontière toute proche avec le Comté de Nice que de poste de défense pour Antibes, dernier port français avant cette frontière.

Le Fort Carré n’est pas un fort Vauban !

Opérationnel dès 1585, le Fort Carré a connu sa première attaque en 1592, contre l’armée du Duc de Savoie. Sensiblement amélioré à la fin du XVIIe siècle par Vauban, le Fort demeure un site stratégique jusqu’au XIXe siècle.

Lorsque Nice est rattachée à la France en 1860 et que la frontière recule, le bâtiment est déclassé militairement et les soldats le quittent au profit de casernes plus modernes construites au pied du Fort Carré. C’est dans ces casernes que l’Armée installe, après la Seconde Guerre Mondiale, un centre de formation sportif militaire de haut niveau, mené par du personnel de l’École de Joinville. Le Fort Carré est ensuite cédé par l’Armée au ministère des Sports en 1967, en même temps que toutes les installations sportives et les casernes militaires.

…transformé en musée

Classé Monument historique en 1905, restauré par les bénévoles du Club du Vieux Manoir entre 1979 et 1985, le Fort Carré est finalement racheté par la Ville d’Antibes Juan-les-Pins en 1997 et ouvert, en 1998, à tous ceux qui rêvaient de découvrir sa passionnante architecture et son environnement préservé. Le au milieu des essences méditerranéennes Parking du Fort Carré

Le Fort Carré, un patrimoine en péril ?