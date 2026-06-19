Le Fou et la Marotte Théâtre de Marionnettes de Belfort Belfort vendredi 12 mars 2027.

Belfort

Le Fou et la Marotte

Théâtre de Marionnettes de Belfort 30B Rue Jean de La Fontaine Belfort Territoire de Belfort

Tarif : 0 – 0 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-03-12 15:00:00

fin : 2027-03-12

Date(s) :

2027-03-12

Le Fou arrive avec son théâtre, un petit château, un castelet. Dans sa main il tient une marotte avec qui il parle, avec qui il joue. Ce jeu l’amène à poser la Marotte sur le castelet. Elle prend vie.

La Marotte se retrouve au milieu d’un échiquier où toutes les pièces sont prêtes à affronter le champ adversaire pion, cheval, roi, reine… Chacun suit les règles établies et reste bien dans ses cases. La Marotte n’y trouve pas sa place, elle ne tient pas en place. Elle est prise dans le jeu mais, par sa folie, elle est incapable de respecter la logique de ses codes. Perdre, gagner, se battre, fuir, ou aller jusqu’au bout de l’échiquier ? Doit-elle le renverser ?

Elle rencontre l’un après l’autre tous les habitants, les pièces de ce monde géométrique. Sa graine de folie ouvre les portes de l’imaginaire et permet de prendre de la hauteur, sortir du cadre et traverser des situations extraordinaires dédoublements, changements d’échelle, tours de magie… jusqu’au point de rupture où le réel et l’absurde se brisent, et enfin passer du statut de pièce au statut de joueur. .

Théâtre de Marionnettes de Belfort 30B Rue Jean de La Fontaine Belfort 90000 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 28 99 65 contact@marionnette-belfort.com

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English : Le Fou et la Marotte

L’événement Le Fou et la Marotte Belfort a été mis à jour le 2026-06-19 par BELFORT TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)