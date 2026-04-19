Le génocide des Arméniens : connaissance, reconnaissance, négationnisme Mémorial de la Shoah Paris
Le génocide des Arméniens : connaissance, reconnaissance, négationnisme Mémorial de la Shoah Paris jeudi 28 mai 2026.
En 2001, l’Assemblée nationale reconnaît publiquement le génocide des Arméniens planifié et perpétré d’avril 1915 à juillet 1916 par le parti des « Jeunes Turcs » qui dirige l’Empire ottoman.
À l’occasion du 25e anniversaire de cette loi, cette table ronde propose de revenir sur les différentes étapes qui ont jalonné le combat de cette reconnaissance et de discuter également de la politisation progressive de la mémoire de ce fait historique majeur du xxe siècle confronté au négationnisme turc.
En présence de Boris Adjemian, historien, directeur de la Bibliothèque Nubar de l’Ugab (Union générale arménienne de bienfaisance), et d’Emmanuel Szurek, historien, maître de conférences de l’EHESS au Centre d’études turques, ottomanes, balkaniques et centrasiatiques.
Animée par Claire Mouradian, historienne, directrice de recherche émérite au CNRS.
Dans le cadre de la 111e commémoration du génocide des Arméniens
Le jeudi 28 mai 2026
de 19h00 à 21h00
payant
Tarif: 3€ à 5€
Tarif réduit pour les 18-25 ans et les seniors (sur présentation d’un justificatif)
Tarif gratuit pour les demandeurs d’emploi, les étudiants et les – de 18 ans (sur présentation d’un justificatif)
Public enfants, jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-28T22:00:00+02:00
fin : 2026-05-29T00:00:00+02:00
Date(s) : 2026-05-28T19:00:00+02:00_2026-05-28T21:00:00+02:00
Mémorial de la Shoah 17 rue Geoffroy l’Asnier 75004 Paris
Métro -> 7 : Pont Marie (Cité des Arts) (Paris) (124m)
Bus -> 6772 : Pont Marie (Cité des Arts) (Paris) (124m)
Vélib -> Hôtel de Ville – Pont-Marie (115.49m)
Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://billetterie.memorialdelashoah.org/fr/evenement/le-genocide-des-armeniens-connaissance-reconnaissance-negationnisme +33142774472 reservation@memorialdelashoah.org https://www.facebook.com/MemorialShoah/ https://www.facebook.com/MemorialShoah/ https://x.com/shoah_memorial
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