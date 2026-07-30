LE GRAND ATELIER Théâtre de l’Archipel Perpignan
samedi 15 mai 2027 · Théâtre de l'Archipel · Perpignan
Informations pratiques
Perpignan
LE GRAND ATELIER
Théâtre de l’Archipel Avenue Maréchal Leclerc Perpignan Pyrénées-Orientales
Tarif : 30 – 30 – 30
Tarif réduit
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2027-05-15 14:00:00
fin : 2027-05-16 22:00:00
Date(s) :
2027-05-15 2027-05-16
Vivez un week‑end de pratique, de découverte et de partage ! Sur la scène du Grenat, Le Grand Atelier ouvre un terrain d’expérimentation grandeur nature, guidé par des artistes accueillis à l’Archipel.
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Théâtre de l’Archipel Avenue Maréchal Leclerc Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 62 62 00 info@theatredelarchipel.org
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English :
Enjoy a weekend of hands-on activities, discovery, and sharing! On the Grenat stage, Le Grand Atelier is creating a full-scale experimental space, guided by artists hosted at L’Archipel.
L’événement LE GRAND ATELIER Perpignan a été mis à jour le 2026-07-30 par PERPIGNAN TOURISME
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