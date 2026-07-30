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LE GRAND ATELIER Théâtre de l’Archipel Perpignan

samedi 15 mai 2027 · Théâtre de l'Archipel · Perpignan

LE GRAND ATELIER Théâtre de l’Archipel Perpignan

Informations pratiques

Début
samedi 15 mai 2027
Fin
dimanche 16 mai 2027
Heure de début
14:00:00
Lieu
Théâtre de l'Archipel
Adresse
Avenue Maréchal Leclerc
Ville
66000 Perpignan
Département
Pyrénées-Orientales
Tarif
30 30 30 Tarif réduit Tarif réduit

Perpignan

LE GRAND ATELIER

Théâtre de l’Archipel Avenue Maréchal Leclerc Perpignan Pyrénées-Orientales

Tarif : 30 – 30 – 30

Tarif réduit
Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2027-05-15 14:00:00
fin : 2027-05-16 22:00:00

Date(s) :
2027-05-15 2027-05-16

Vivez un week‑end de pratique, de découverte et de partage ! Sur la scène du Grenat, Le Grand Atelier ouvre un terrain d’expérimentation grandeur nature, guidé par des artistes accueillis à l’Archipel.
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Théâtre de l’Archipel Avenue Maréchal Leclerc Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 62 62 00  info@theatredelarchipel.org

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English :

Enjoy a weekend of hands-on activities, discovery, and sharing! On the Grenat stage, Le Grand Atelier is creating a full-scale experimental space, guided by artists hosted at L’Archipel.

L’événement LE GRAND ATELIER Perpignan a été mis à jour le 2026-07-30 par PERPIGNAN TOURISME

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