Le Grand Bêêêlement Le StanG et alentours Pluvigner

Le Grand Bêêêlement

Le StanG et alentours 1 Avenue Général de Gaulle Pluvigner Morbihan

Début : 2026-05-02

fin : 2026-05-02

Date(s) :

2026-05-02 2026-05-03

Pâturage théâtral des arts de la parole

Par la Compagnie Mouton Major

Conte, chanson, poésie, théâtre …

Un champ libre pour les voix qui bousculent, bercent, résonnent.

Ici, les mots broutent l’herbe folle de l’imaginaire.

Les histoires bêlent, bondissent, s’élèvent.

Chaque parole est un cri doux, un souffle sauvage, une fête sonore.

Un rassemblement vivant, indocile et poétique où l’on vient dire,

écouter, vibrer.

Prenez place au milieu du pré.

Tendez l’oreille. Le verbe s’élève.

Et ça fait bêêê mais en très grand.

Surprises et humour décalé en perspective

Programme à venir .

Le StanG et alentours 1 Avenue Général de Gaulle Pluvigner 56330 Morbihan Bretagne +33 2 59 17 00 10

